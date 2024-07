Don Omar habla por primera vez de su lucha contra el cáncer

A un mes de anunciar que padecía cáncer, Don Omar habló por primera sobre su diagnostico. Esta semana, el cantante puertorriqueño compartió nuevos detalles sobre su experiencia con la enfermedad.

En una entrevista en el canal de Youtube Molusco TV, el cantante de reggaetón compartió cómo fue su proceso para superar el cáncer y reveló que cuando supo de su diagnóstico sintió miedo.

“Sentí miedo, sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información de lo que estaba sucediendo conmigo. No sentí miedo a morirme, sino miedo a quedarme vivo y seguir enfermo”, dijo el cantante de “Salió el sol”.



Don Omar reveló que no quiso compartir su diagnóstico de inmediato para no afectar su gira Back to Reggaeton, que comenzó en marzo. “Yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera de la gira y creía que se podía tratar de manera diferente”, dijo.

El cantante contó que su cáncer de riñón le permitió comprender y sensibilizarse sobre la difícil batalla con la que lidian miles de personas en el mundo, sobre todo las que no tienen recursos para combatir la enfermedad.



“Pasé de la etapa del miedo a la etapa de la paz cuando le dije a Dios: ‘Yo creo que he vivido todo lo que quiero y he recibido todo lo que yo me merecía, que sea lo que tú digas’”, contó sobre lo que pensó al recibir su diagnóstico.

Don Omar también reveló que, el mismo día que lo operaron, su padre casi muere; sin embargo, no quiso profundizar en lo que le ocurrió. “Él casi muere el mismo día en el que yo entré al quirófano”.

El pasado 17 de junio, Don Omar sorprendió al anunciar en su cuenta de Instagram que tenía cáncer. El cantante publicó una foto de un brazalete del hospital.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, escribió en su publicación.

Apenas un día después, el cantante compartió la buena noticia: su cáncer se había ido. “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido», escribió en otra publicación.

