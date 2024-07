Bob Odenkirk obtiene una nominación al Emmy tras ser ignorado en Better Call Saul

La aclamada serie de televisión Better Call Saul ostenta el récord de haber obtenido la mayor cantidad de nominaciones al Emmy sin haber ganado ninguna . La última ceremonia fue la última oportunidad de otorgarle el oro al programa, pero la serie precuela de Breaking Bad se quedó corta.

Sigue nuestra nueva cuenta en Instagram @cactus24informa

Bob Odenkirk , quien fue nominado por su papel en Better Call Saul en la 75.ª edición de los premios Primetime Emmy en enero, volverá a ser nominado a un premio en la próxima ceremonia. El miércoles se publicó la lista completa de nominaciones para la 76.ª edición de los premios Primetime Emmy, que incluye una nominación por el papel de invitado de Odenkirk en The Bear . Con su aparición en la segunda temporada de The Bear , Odenkirk ha sido nominado a Mejor actor invitado en una serie de comedia .



Aún está por verse si Odenkirk se lleva el premio. Es una de las tres estrellas invitadas de The Bear que compiten por el mismo premio, ya que otros nominados incluyen a Jon Bernthal y Will Poulter. Además de The Bear , otros nominados para el premio incluyen a Matthew Broderick por Only Murders in the Building de Hulu ; Ryan Gosling por Saturday Night Live de NBC ; y Christopher Lloyd por Hacks de HBO .

Bob Odenkirk ha ganado dos premios Emmy por su escritura



Odenkirk es un ganador de un Emmy, aunque todavía no ha conseguido el oro por su actuación. En 1989, ganó su primer Emmy como escritor por Saturday Night Live . Ganó nuevamente como escritor en 1993 por su trabajo en The Ben Stiller Show . Odenkirk obtuvo nominaciones adicionales por Mr. Show with Bob and David , la serie de comedia de sketches que coprotagonizó junto a David Cross. El actor luego obtuvo seis nominaciones a Mejor actor principal en una serie dramática por cada temporada de Better Call Saul .



«Pensarás que es una tontería, pero la gente siempre dice que la nominación es un triunfo. Creo que más que nunca, en la historia de la televisión, ser nominado en un mundo en el que hay tantos programas de m*e$da es un triunfo enorme», dijo Odenkirk a Vulture justo antes de la última ceremonia de premios. «Sabes, ganar, por supuesto, estaría bien . Supongo que algún día lo descubriré… tal vez».

Añadió: «Pero, en serio, es algo muy importante. Fue nuestra última temporada. Sabemos que lo dejamos todo en el campo, todo lo que teníamos, y estoy muy orgulloso. En ese último episodio, la forma en que estos hombres y mujeres que escribieron el programa se esforzaron y retorcieron estos personajes de adentro hacia afuera fue simplemente magistral. Este es un reconocimiento de que lo vieron y lo notaron, y eso es todo».

Cactus24// 19-07-24

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp e Instagram

También estamos en Telegram, Facebook y el canal de Whatsapp