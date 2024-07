Expresidente peruano Alejandro Toledo se descompensa en plena audiencia: «Me estoy ahogando»

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, presentó malestar en plena audiencia pública, de este 11 de julio, por el caso Interoceánica Sur y solicitó ser atendido en un hospital porque se sentía «absolutamente mal». En respuesta, la magistrada a cargo de la sesión, pidió a su abogado coordinar con la familia del exmandatario para las acciones pertinentes.

«Me siento absolutamente mal. No hay un médico. Voy a (inteligible). Me estoy ahogando. Por favor, hable con Roberto, por favor. Siquiera a un hospital de aquí o a la clínica», exclamó con la voz entrecortada.

El abogado del expresidente, José Roberto Su Rivadeneyra, explicó el estado de salud de su defendido. «Yo me he acercado al penal. He ingresado y lo he encontrado al presidente, temblando, con un fuerte en el pecho. Llamé a una enfermera y tenía la presión de 100 sobre 70. Muy baja porque él es hipertenso. Suele tener 140 a 150. También, me dijo que sentía un hormigueo en las manos», dijo a Canal N.

Respecto a la atención médica, dijo que esta no fue brindada de forma rápida. «Lamentablemente, en ese momento, no había un médico en el penal de Barbadillo. Me he quedado hasta las 3.30 p.m. y nunca llegó ningún médico. Él se ha quedado esperando a recibir una atención», anotó.

INPE no ha brindado atención médica a Alejandro Toledo, dijo su abogado

«Se ha sentido mal desde la mañana. Ha pedido un médico, pero no llegaba. Por eso, durante la audiencia, él empieza a sentir que se desvanece y es que interviene. Un empleado del INPE le intenta apagar el micrófono y, es por eso, que él se enoja. Yo no entiendo por qué le querían impedir que el señor Toledo exprese lo que sentía en ese momento», explicó.

Por último, resaltó el mal estado de salud de Toledo, quien tiene 78 años de edad. «Es una persona que tiene gastritis, apnea de sueño, hipertensión. Él está siendo tratado con diferentes medicamentos», manifestó.

Cactus24 11-07-24

