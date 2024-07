Ellen DeGeneres dejará Hollywood tras especial de Netflix

Ellen Degeneres ha confirmado que dejará Hollywood y dice que «no la volveremos a ver».

La comediante y presentadora de programas de entrevistas desde hace mucho tiempo ha confirmado que dejará Hollywood una vez que complete la última etapa de su actual gira de comedia.

DeGeneres se encuentra en medio de Ellen’s Last Stand… Up Tour , una gira de stand up que será filmada y lanzada como un especial de Netflix .

En una sesión de preguntas y respuestas después de uno de sus shows, se le preguntó si volvería a hacer películas después de su gira de stand-up.

Ella dijo: “Um, no. Esta es la última vez que me verás. Después de mi especial de Netflix, ya terminé”.

Cuando se le preguntó si volvería a interpretar su papel de Dory de Buscando a Nemo y Buscando a Dory de Pixar , dijo: «No, me despido, ¿recuerdas?».

DeGeneres presentó The Ellen DeGeneres Show durante casi 20 años, que en un momento fue uno de los programas más populares de los EE. UU .

La comediante ha estado usando la gira para abordar las acusaciones de mala conducta en su contra en el set del programa.

El programa de entrevistas terminó debido a estas acusaciones, que iban desde racismo hasta conducta sexual inapropiada e intimidación.

DeGeneres terminó dando una disculpa al aire, donde dijo: «Tomo esto muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas a las que afectó».

«Aprendí que sucedieron cosas que nunca debieron haber sucedido.

«Si alguna vez he decepcionado a alguien, si alguna vez he herido sus sentimientos, lo siento por eso».

Tras una investigación interna sobre las acusaciones, tres ejecutivos de Warner Media terminaron siendo despedidos por su participación en la controversia.

