«El Conjuro 4: Capítulo final» estrena en septiembre de 2025

Los fanáticos de la franquicia de terror sobrenatural The Conjuring deben marcar sus calendarios para la esperada conclusión, ya que New Line Cinema ha fijado oficialmente como fecha de estreno el 5 de septiembre de 2025 la cuarta y última entrega de la serie principal de The Conjuring. The Hollywood Reporter ha confirmado la noticia.

Dirigida por Michael Chavez, conocido por su trabajo en ‘El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo’ y ‘La monja II’, esta próxima película se promociona como la despedida definitiva de la historia que comenzó a cautivar al público en 2013.

Según The Hollywood Reporter, el guionista David Leslie Johnson-McGoldrick ha escrito el guión y ha prometido ofrecer un clímax apropiado para la serie.



El universo de El Conjuro, originalmente dirigido por James Wan y su debut en 2013, se ha convertido en una piedra angular del cine de terror sobrenatural, recaudando más de 2 mil millones de dólares a nivel mundial entre sus diversas películas y spin-offs.

La serie gira en torno a las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, cuyos encuentros con lo sobrenatural han cautivado al público durante casi una década.

Además de sus entregas principales, la franquicia ha generado spin-offs exitosos como la serie Annabelle, centrada en la espeluznante muñeca presentada en la película original.

New Line Cinema ha confirmado que la última película de El Conjuro se estrenará en IMAX, prometiendo una experiencia inmersiva para los fans mientras se despiden de los Warren y sus aterradoras aventuras.

Según The Hollywood Reporter, junto con el anuncio del final de El Conjuro, New Line también ajustó la fecha de estreno de ¡La novia de Maggie Gyllenhaal!, una nueva versión del clásico cuento de La novia de Frankenstein protagonizado por Christian Bale y Jessie Buckley, adelantándola al 26 de septiembre de 2025, también en formato IMAX.

