Periodista de ESPN se burló de la Vinotinto tras la eliminación: «no es lo de ustedes»

El periodista de ESPN, Álvaro Morales ha desatado la molestia del público venezolano por sus comentarios sobre la Vinotinto. También se les escucharon frases burlescas antes que el combinado nacional derrotara a México 1-0 en la fase de grupos de la Copa América 2024.

Y luego que Venezuela quedara eliminada en la tanda de penales contra Canadá, el periodista volvió a burlarse de la selección a través de sus redes sociales.

«Pero es que se los dije siempre a mis hermanos Richard Méndez, Luis Alfredo Álvarez, que los quiero mucho y los amo con todo mi corazón. Pero no se gana sin fútbol y la suerte se acaba. No fueron 11 contra 10 como contra Ecuador, no fallaron un penal, como contra México. Canadá no era Jamaica. Los amo, pero ahora llorarán y llorarán por su mal comportamiento. Me vendrán a pedir perdón», dijo el comunicador.



Luego aludió a los jugadores de Grandes Ligas que destacan dentro del mejor beisbol del mundo. Aunque bajo la misma tónica que mostró en sus anteriores comentarios.

«En su selección no tienen un Ronald Acuña, un Miguel Cabrera, Magglio Ordoñez, un Luis Aparicio, Omar Vizquel, Johan Santana. No es lo de ustedes. Ahí de pie (en el beisbol). Pero en esto no. Se sentían muy orgullosos de su primera victoria oficial contra México. Se los advertí. Sin futbol no se llega lejos», añadió.