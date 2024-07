«Nada es lo que parece 3» finalmente llegará a los cines en noviembre de 2025

La franquicia «Nada es lo que parece 3» podría ser una de las más extrañas que se han estrenado en la última década. Si bien ninguna de las dos películas que se han estrenado ha sido un éxito de crítica, les fue bien en taquilla y ha habido rumores de una tercera película durante años.



Entonces, cuando Lionsgate confirmó que la película se iba a estrenar en CinemaCon, nadie se sorprendió mucho y, poco después, recibimos algunos anuncios y confirmaciones de casting. Sabíamos que estaban en preproducción, pero Lionsgate simplemente fechó la película. Según Deadline , Now You See Me 3 se estrenará el 14 de noviembre de 2025.



Eso tiene sentido teniendo en cuenta lo que sabíamos sobre el estado de la producción y los anuncios de casting , y aunque no hay nada más programado para esa fecha, algunos grandes estrenos saldrán en noviembre con los que la película tendrá que competir. Blade todavía está en el calendario, pero todos sabemos que probablemente no sucederá.

Zootopia 2 será una gran competencia el 26 de noviembre de 2025, ya que la primera película es miembro del Billion Dollars Box Office Club. No está claro si Wicked Part Two será una competencia seria, ya que no tenemos idea de si la primera película es buena.

La fecha de estreno de noviembre funcionó muy bien para Lionsgate y la franquicia que regresa el año pasado con The Ballad of Songbirds & Snakes , así que ¿por qué no ir por una segunda ronda con Now You See Me 3 ?



«Nada es lo que parece» se estrenó en 2013 y trataba sobre un grupo de magos que hacían trucos que tenían consecuencias en el mundo real y sobre los agentes de policía que intentaban localizarlos. Aunque la primera película no fue exactamente un éxito de crítica, le fue bastante bien y el público pareció conectarse con la película. Tuvo un presupuesto modesto de 75 millones de dólares y recaudó más de 350 millones de dólares en la taquilla mundial, junto con un elenco de estrellas agradables con una química que era lo suficientemente divertida de ver.

Por eso no fue sorprendente que en 2016 llegara a los cines una secuela con algunos cambios de reparto. El presupuesto fue de 120 millones de dólares y la película recaudó 334 millones de dólares en la taquilla mundial. Aunque eso no es nada despreciable, tampoco es genial, y las críticas de esta fueron mucho más duras. Aun así, siguieron adelante y antes de que la segunda película llegara a los cines, se habló de una tercera.

Sin embargo, a partir de ahí, las cosas se estancaron mucho. Parecía que las cosas iban a buen ritmo, ya que Caplan dijo que volvería junto con John M. Chu, quien dirigió Now You See Me 2 , quien también estaba listo para regresar. En diciembre de 2016, hubo informes de que Benedict Cumberbatch se uniría al elenco. Sin embargo, no escuchamos nada sobre la película hasta 2020, cuando finalmente se produjo algún movimiento.

Cactus24// 03-07-24

