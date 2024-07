Cristiano Ronaldo confirmó que esta es su última Eurocopa

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal,confirmó que la Eurocopa 2024 de Alemania «sin duda» será la última de su impresionante carrera.



La Eurocopa 2024 supone la sexta participación de Cristiano en una Eurocopa, todo un récord. El próximo torneo se celebrará en Gran Bretaña y República de Irlanda dentro de cuatro años, y Ronaldo tendrá 43.

«Sin duda, es mi última Eurocopa, claro que sí», declaró Ronaldo en RTP, de la televisión portuguesa. «Pero eso no es lo que me conmueve. Lo que me conmueve es todo lo que implica el fútbol, el entusiasmo que tengo por este deporte, el entusiasmo que veo en los hinchas, tener a mi familia aquí, la pasión de la gente… No se trata de dejar el mundo del fútbol. ¿Qué más me queda por hacer o ganar?».

Cristiano, quien debutó con Portugal en 2003 y se proclamó campeón del torneo en 2016, es el máximo goleador internacional de la historia, con 130 tantos.

«Lo más importante de todo este viaje es el entusiasmo que sigo teniendo por estar aquí», afirmó. «Son 20 años representando y jugando con la selección, dándole alegrías a la gente, a la familia, a mis hijos, eso es lo que más me motiva», sentenció CR7.

La fortaleza mental de Ronaldo fue puesta a prueba el lunes, cuando vio cómo el penal que pateó en el minuto 114 fue atajado por el arquero Jan Oblak de Eslovenia en la prórroga , que mandó el duelo a la definción por penales donde los lusos alcanzaron los cuartos de final, gracias a tres paradas de su arquero Diogo Costa.



Cristiano, el penal errado y la justicia

La superestrella del Al Nassr rompió a llorar cuando el partido se iba a penales, y tuvo que ser consolado por sus compañeros. «Así es el fútbol, los que fallan también son los que lo intentan. Siempre daré lo mejor de mí por esta camiseta, fracase o no», dijo Ronaldo.

Cactus24// 02-07-24

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram, Facebook y el canal de Whatsapp