Pedro Pascal acaba de compartir algunas fotos del primer vistazo de Gladiator 2

Se han publicado las primeras imágenes de la tan esperada secuela de Gladiator, que muestran a personajes como Pedro Pascal, Paul Mescal y Joseph Quinn de Stranger Things.

La película, que sigue los pasos de la aclamada película original de 2000 protagonizada por Russell Crowe como Maximus, se estrenará a finales de este año. Dirigida nuevamente por Ridley Scott, la secuela retoma los años posteriores a la historia original, en la que Maximus fue vendido como esclavo después de que su familia fuera asesinada, antes de luchar para ascender en la jerarquía y vengarse del emperador que destruyó su vida.

La nueva película está protagonizada por Pablo Mescal como Lucius, el hijo menor de Lucilla de la primera película, interpretado nuevamente por Connie Nielsen.

Mientras tanto, la estrella de The Last of Us, Pedro Pascal, interpreta al general romano Marcus Acacius, de quien se dice que fue entrenado por Maximus. Denzel Washington también aparece.

Hablando recientemente sobre la nueva película, Jose quinn– quien es mejor conocido por interpretar a Eddie Munson en Stranger Things dijo: “He visto pequeños momentos de metraje. Y parece todo lo que podrías desear”.

En más imágenes nuevas que se han compartido en Instagram, vemos escenas de batalla entre Mescal y Pascal.

“Yo lo llamo Brick Wall Paul”, se cita a Pascal diciendo sobre Mescal.

“Se volvió tan fuerte que preferiría que me arrojaran desde un edificio antes que tener que pelear con él otra vez”.

Si esperabas ver a Russell Crowe en la nueva película, prepárate para decepcionarte. En una entrevista con el programa de Ryan Tubridy en Virgin Radio, el actor confirmó que no estaba involucrado.

Explicó: «Es una extensión de la narrativa, pero va mucho más allá del fallecimiento de Maximus, por lo que realmente no me involucra en absoluto».

Cactus24 (01-07-2024)

