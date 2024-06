Muere a los 90 años el veterano actor Bill Cobbs

Bill Cobbs, el veterano actor de carácter que se convirtió en una presencia omnipresente y sabia en la pantalla cuando era un hombre mayor, falleció. Tenía 90 años.

Cobbs murió el martes en su casa en Inland Empire, California, rodeado de familiares y amigos, dijo su publicista Chuck I. Jones. Las causas naturales son la causa probable de muerte, dijo Jones.

Mickey Rooney, Dick Van Dyke y Bill Cobbs en «Noche en el museo»

Cobbs, oriundo de Cleveland, actuó en películas como “The Hudsucker Proxy”, “The Bodyguard” y “Night at the Museum”. Hizo su primera aparición en la pantalla grande en un papel fugaz en “The Taking of Pelham One Two Three” de 1974. Se convirtió en un actor de por vida con unos 200 créditos en cine y televisión. La mayor parte de ellos se produjeron cuando tenía 50, 60 y 70 años, cuando cineastas y productores de televisión recurrieron a él una y otra vez para infundir un sentimiento marchito y desgastado a papeles pequeños pero fundamentales.

Cobbs apareció en programas de televisión como «Los Soprano», «The West Wing», «Sesame Street» y «Good Times». Fue el manager de Whitney Houston en “The Bodyguard” (1992), el reloj místico de “The Hudsucker Proxy” de los hermanos Coen (1994) y el médico de “Sunshine State” de John Sayles (2002). Interpretó al entrenador en “Air Bud” (1997), al guardia de seguridad en “Night at the Museum” (2006) y al padre en “The Gregory Hines Show”.



Cobbs rara vez obtuvo el tipo de papeles importantes que se destacan y ganan premios. En cambio, Cobbs era un hombre común y corriente, familiar y memorable, que dejaba una impresión en el público, independientemente del tiempo que pasaba frente a la pantalla. Ganó un premio Daytime Emmy por su destacada actuación limitada en un programa diurno por la serie “Dino Dana” en 2020.

