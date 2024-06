«Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí”: Paris Hilton testifica ante el Congreso

Paris Hilton se sincera sobre su experiencia con abusos pasados ​​mientras continúa abogando por una legislación que proteja mejor a los niños de sufrir abuso institucional.



El miércoles, la actriz, cantante, DJ y modelo dijo que «será la voz de los niños cuyas voces no pueden ser escuchadas» y que «no se detendrá hasta que la juventud de Estados Unidos esté segura», mientras instaba al Congreso a tomar medidas para proteger el bienestar infantil mientras testificaba en una audiencia del comité de la Cámara de Representantes el miércoles.



Al comparecer ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para una audiencia centrada en el sistema de acogida y la reautorización del Título IV-B de la Ley del Seguro Social (que proporciona recursos a los estados para promover el bienestar infantil), Hilton dijo que «las familias necesitan recursos y apoyo para no tener que acudir al sistema de bienestar infantil en primer lugar».



Hilton ha sido una abierta defensora de las cuestiones de bienestar infantil y anteriormente dijo que experimentó abuso físico y emocional en un internado para adolescentes con problemas en su documental de 2020 «This is Paris» y sus memorias de 2023 «Paris: The Memoir».



Ella ha dicho que todavía sufre de trastorno de estrés postraumático (TEPT) por el tiempo que estuvo en la institución.



Ella testificó sobre su experiencia el miércoles y le dijo al comité que cuando tenía 16 años, «me sacaron de mi cama en medio de la noche y me transportaron a través de las fronteras estatales al primero de cuatro centros residenciales de tratamiento para jóvenes».



«El personal me obligó a tomar medicamentos y abusó sexualmente de mí. Me sujetaron violentamente y me arrastraron por los pasillos, me desnudaron y me encerraron en régimen de aislamiento. Mis padres fueron completamente engañados, mintieron y manipularon por esta industria con fines de lucro sobre el trato inhumano que estaba sufriendo», afirmó.



«¿Pueden entonces imaginarse la experiencia de los jóvenes que son ubicados por el Estado y no tienen gente que controle regularmente su estado?»



«Como madre, estas historias me rompen el corazón», dijo Hilton, ahora madre de dos hijos, en la audiencia.



Hilton ha visitado Washington DC para defender la seguridad infantil en el pasado, incluida una visita en 2022 en la que, según un funcionario de la Casa Blanca, se reunió con el personal de políticas de la Casa Blanca y otros sobrevivientes para discutir «cuestiones pertinentes a la protección de los jóvenes institucionalizados en Estados Unidos».



«Lo que experimenté en estos lugares, nunca lo olvidaré», dijo Hilton a Brianna Keiler de CNN durante una entrevista en 2022.



«Me ha afectado y me afectará por el resto de mi vida y es por eso que estoy luchando por el cambio para que ningún niño tenga que sufrir en nombre del tratamiento».

