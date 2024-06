La NASA cancela la caminata espacial en el último minuto debido a un mal funcionamiento del traje de astronauta

Dos astronautas estadounidenses abandonaron el lunes sus aviones de salida de la Estación Espacial Internacional para realizar tareas de mantenimiento debido a un mal funcionamiento de su traje espacial.

Los funcionarios de la NASA cancelaron la caminata espacial debido a una fuga de agua en la unidad de enfriamiento de uno de los trajes espaciales de los astronautas.

La filtración, que afectó al traje usado por la astronauta de la NASA Tracy Dyson, surgió justo después de que los trajes fueron transferidos a la energía de la batería justo antes de salir de la estación espacial.



La unidad de refrigeración de los trajes espaciales está diseñada para mantener a los usuarios a una temperatura agradable mientras realizan su trabajo. Dyson y su compañero de tripulación Mike Barratt se dispusieron a retirar una caja electrónica defectuosa de una antena de comunicaciones en el exterior de la estación espacial.

«En este momento, me siento cómodo, pero me siento un poco cálido», se escuchó decir a Dyson en una transmisión en vivo del evento después de que se canceló la caminata espacial alrededor de las 9 am ET.

Más tarde, Dyson expresó su preocupación de que la fuga de agua pudiera haber afectado los conectores eléctricos.

«Todavía sale agua», dijo Dyson en un momento. «Podemos suponer que entró agua en ese conector, el conector eléctrico».

Luego, la NASA trabajó para que Dyson regresara al interior de la estación espacial desde la esclusa de aire, la puerta de entrada al exterior de la estación espacial, mientras su traje permanecía con batería.

La tripulación no estuvo en peligro en ningún momento durante el incidente, según la NASA.

La caminata espacial debía comenzar el lunes por la mañana y duraría aproximadamente 6,5 horas, según la NASA.

El retraso en la caminata espacial es sólo el último de una serie de reveses en torno a las operaciones en la Estación Espacial Internacional en las últimas semanas.

Esta es la segunda caminata espacial en los últimos días que se cancela abruptamente debido a problemas con los trajes espaciales.

Los funcionarios cancelaron una caminata espacial programada para el 13 de junio, que incluía a Dyson y Matthew Dominick, debido a «un problema de incomodidad en el traje espacial» con el traje espacial de Dominick. La NASA se negó a proporcionar más detalles sobre el tema para proteger la privacidad del astronauta.

Además de la caminata espacial abortada del lunes, la agencia federal tenía como objetivo realizar otro el 2 de julio, antes de dar luz verde a la cápsula Starliner de Boeing para desacoplarse del laboratorio orbital y regresar a casa.

La nave espacial Starliner realizó su primer vuelo de prueba con tripulación a la estación espacial. Pero el vehículo encontró varios problemas clave durante la primera etapa de su viaje, incluidas fugas de helio y fallas en los propulsores, que retrasaron su regreso.

Aún no está claro si la decisión de cancelar la caminata espacial del lunes retrasará aún más el regreso de Starliner.

Cactus24 (24-06-2024)

