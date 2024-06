Confirmada la precuela Game of Thrones: ‘Diez mil barcos’, centrada en la princesa Nymeria

El creador de Game of Thrones, George RR Martin, anunció que el piloto de 10,000 Ships, la serie precuela descartada, está nuevamente en proceso.

En un blog en el sitio web de Martin , el autor felicitó a la escritora Eboni Booth por ganar un premio Pulitzer por su obra Primary Truth. Al mismo tiempo que la felicitaba, el creador de Juego de Tronos confirmó que el piloto de 10,000 Ships está siendo escrito por la propia Booth.



“Es una joven dramaturga increíblemente talentosa y es un placer trabajar con ella; Cuando no escribía y producía sus obras premiadas dentro y fuera de Broadway, HBO y yo la manteníamos ocupada trabajando en un nuevo piloto para TEN THOUSAND SHIPS, un spin-off de JUEGO DE TRONOS sobre Nymeria y Rhoynar”, Martin escribió. «Estamos todos muy entusiasmados con este… aunque todavía estamos tratando de descubrir cómo vamos a pagar diez mil barcos, trescientos dragones y esas tortugas gigantes».







10,000 Ships es un spin-off ambientado un milenio antes de los eventos de Juego de Tronos. Sigue a la princesa Nymeria, antepasado de la Casa Martell y fundadora del reino de Dorne. Se informó por primera vez que la serie estaba en proceso en 2021 antes de que HBO descartara el proyecto por completo. En una entrevista reciente con Inverse , el escritor de 10,000 Ships, Brian Helgeland, comparó el piloto desechado de 10,000 Ships con las películas de Sinbad, La Odisea y el cuento bíblico de Moisés.

«Salió genial, pero creo que sintieron que el período de mi programa estaba demasiado alejado de los pilares del original», dijo Helgeland con respecto a que HBO descartó el piloto. «Es por eso que aún no se ha retomado, pero nada está nunca muerto”.

Esperamos que la segunda oportunidad de 10,000 Ships de vivir con un escritor ganador del Premio Pulitzer resulte más próspera que su primer intento.

En otras noticias relacionadas con Game of Thrones, la temporada 2 de House of the Dragon está programada para estrenarse en Max el 16 de junio. En nuestra revisión sin spoilers del estreno de la temporada 2 de House of the Dragon, le dimos al episodio un 7 sobre 10. diciendo: «Es bueno estar de regreso en Westeros, pero parece que el ritmo más rápido prometido para la temporada 2 de House of the Dragon aún no se ha hecho realidad. Esperamos que avancemos en las próximas semanas».

Cactus24// 15-06-2024

