Alfredo Adame va a prisión por seis horas y esta es la razón

Alfredo Adame cumplirá una sentencia de seis horas. El ex habitante de La Casa de los Famosos 4 se entregó de manera voluntaria, luego de que la batalla legal que protagonizó con Gustavo Adolfo Infante terminó a favor del periodista mexicano.

El actor Alfredo Adame compartió la información a través de sus redes sociales con un video en el que dice lo siguiente: “Qué tal amigos, no me lo van a creer a dónde voy. Pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado “El Torito”, en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque “le menté la madre” a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto”.

El actor mexicano Alfredo Adame informó que se iba a presentar de manera voluntaria para cumplir con su “condena”: “Si no escuchan de mí en la mañana, hasta en la tarde me comunico, voy de recluso al ‘Torito’”, agregó entre risas.

Polémica de Alfredo Adame

El reconocido y polémico periodista dijo: “Lo arrestaron por orden de un Juez de Control por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí. Las medidas se las impuso un Juez de Control, y ya en varias ocasiones se le dijo que no podía seguir insultando y lo siguió haciendo, de aquí en adelante seguirán creciendo las penas a este señor”.

El actor y presentador de televisión Alfredo Adame, es uno de los personajes más polémicos de la industria de la televisión mexicana. Según dice el periodista de Grupo Imagen, parece que las medidas cautelares en contra de éste podrían ir aumentando si sigue desacatando las órdenes del juez, informa la revista Ronda.

Cactus24 (14-06-2024)

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram, Facebook y el canal de Whatsapp