Intensas lluvias inundan el sur de Florida (VÍDEO)

La lluvia en Miami no parece tener fin. Según el equipo de meteorólogos de Telemundo 51, entre martes y miércoles han caído entre 8 y 12 pulgadas de agua en el sur de Florida, y el pronóstico para las próximas horas obliga a las autoridades a tomar medidas preventivas.

«Nos hemos visto obligados a, en las áreas donde se acumula un poco más el agua, adicionar las bombas temporales», declaró Kenya Fallat, directora de comunicación de Miami, en una conferencia de prensa. Actualmente, doce bombas de gran propulsión, como la ubicada en la esquina de la 62 Ave de NW y la calle 5, están operativas de manera temporal, sumándose a las 14 bombas permanentes instaladas en la ciudad. Sin embargo, algunos residentes y trabajadores en la zona de Flagami consideran que estas medidas no son suficientes.

Durante un recorrido por Flagler y la avenida 57 del SW, una de las zonas habitualmente propensas a la inundación, se pudo observar que el agua abarcaba una gran área y, aunque el tráfico fluía, algunos vehículos ya estaban siendo afectados.

En la 17 calle del NE y Biscayne Blvd, la situación es similar. Aunque las calles permanecen inundadas, los carros continúan transitando. No se observaron vehículos varados, pero sí varias grúas de remolque a la espera de cualquier emergencia.

Edgewater, históricamente afectada por las lluvias intensas y continuas en Miami, presenta un panorama desalentador. Alrededor de las 3 de la tarde, los vecinos apenas podían asomarse a las ventanas y puertas, sin poder salir de sus hogares. Una residente que prefirió no ser identificada comentó: “Llevo 8 años viviendo en el área y he mandado yo muchas cartas a la alcaldía de Edgewater y no me contestan, diciendo siempre el hecho de que siempre hay inundaciones en estas calles”.

FORT-LAUDERDALE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA

Ante las lluvias excesivas y las inundaciones persistentes en el sur de Florida, el alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, declaró estado de emergencia el miércoles por la tarde. El clima severo ha provocado una emergencia por inundaciones repentinas y ha convertido importantes carreteras en ríos debido a una tormenta de movimiento lento que ha inundado el sur de Florida.

Las intensas precipitaciones han ocasionado cientos de retrasos en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según el alcalde, importantes vías como Broward Boulevard y Federal Highway cerca del centro de Fort Lauderdale están experimentando niveles elevados de agua, lo que está afectando significativamente la movilidad y seguridad de los residentes y conductores en la región.

Vídeo cortesía @ricardovelazquez , pasajeros del vuelo 1404 aerolínea Spirit que salió desde Charlotte ,North Carolina hacia Fort Lauderdale, Florida, no han podido desembarcar del avión debido al mal tiempo:

Debido al clima de hoy, el servicio de Brightline entre Miami y Aventura ha sido suspendido debido a las inundaciones. Se está organizando un servicio de autobuses para los pasajeros, mientras que el servicio desde Aventura continúa operando con normalidad.

También Broward College ha cancelado las clases y cerrado sus oficinas en todos sus campus y ubicaciones desde las 4 pm del miércoles 12 de junio hasta las 8 a.m. del jueves 13 de junio. Más información se proporcionará antes de las 7 am del jueves 13 de junio respecto al estado de los campus y otras ubicaciones del centro educativo. Las bibliotecas públicas del condado también están cerradas.

