‘Venom 3’ ya tiene tráiler oficial

Sony Picture ha lanzado el primer tráiler de ‘Venom: El Último Baile’, la tercera película de la saga ‘Venom’ protagonizada por Tom Hardy.

La cinta llegará a los cines de todo el mundo en octubre de 2024, y promete ser la espectacular conclusión para esta peculiar trilogía de uno de los villanos/antihéroes más interesantes del universo Spider-Man.

‘Venom: El Último Baile’ hace que Eddie Brock deba huir de las autoridades, muy conscientes de la presencia de alienígenas como Venom en el planeta Tierra. Esto convierte a esta extraña pareja en fugitivos. Al menos esta parece ser la trama durante la primera mitad de la cinta; en el avance se puede apreciar cómo también llegan otros simbiontes del planeta de origen de Venom a invadir la Tierra.

En el clip hace alusión que el desenlace puede ser la muerte de Brock, algo bastante presente desde el propio título del largometraje. En el tráiler también se puede percibir que habrá parte del sentido del humor presente en las dos entregas anteriores, con intercambios entre Eddie Brock y el simbionte Venom donde se seguirá ahondando entre la peculiar dinámica entre ambos personajes.

Al igual, que las escenas de acción que cabrían esperar en una producción de estas características; en este caso la más llamativa es una en la que Venom se enfrenta a uno de sus congéneres simbiontes en un avión en pleno vuelo.

En esta tercera entrega aparecen las consecuencias de la escena post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), que finalmente parece no llevar a ningún lugar en el UCM. En ella, el Venom de Tom Hardy fue transportado al Universo Cinematográfico Marvel, pero en lugar de enfrentarse con el Spider-Man de Tom Holland, se pasó todo el tiempo en un bar poniéndose al día con las diferencias entre esta realidad y la suya.

Como parte del lanzamiento de material promocional de esta película, Sony Pictures también ha mostrado el primer póster oficial del largometraje. Como es habitual, Tom Hardy tiene prácticamente todo el protagonismo junto con el simbionte Venom.

‘Venom: El Último Baile’ se estrenará en cines de todo el mundo el 25 de octubre de 2024. Dirige la película Kelly Marcel, quien también fue guionista de las dos anteriores. Tom Hardy es Eddie Brock/Venom, Peggy Lu regresa como la señora Chen, y Stephen Graham es Patrick Mulligan, quien en la segunda entrega fue el simbionte Toxin. Otros actores como Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans o Alanna Ubach tienen papeles no especificados, y Cristo Fernández retoma su papel del barman de la escena post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Cactus24 03-06-2024

