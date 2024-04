Édgar Vivar, El señor barriga de «El Chavo del 8», sufre caída en un set de grabación

Édgar Vivar, más conocido como el ‘señor barriga’, es uno de los actores mexicanos más famosos del mundo del entretenimiento en su país, donde logró ser ampliamente conocido a nivel nacional e internacional gracias a su personaje en la famosa serie del ‘Chavo del 8′.

El actor mexicano logró una gran fama por sus personajes en la reconocida serie mexicana, donde interpretó al ‘Señor Barriga’ y a ‘Ñoño’, además, otros que también lograron ser ampliamente conocidos.

Después de interpretar a sus icónicos personajes, Édgar continuó trabajando en el mundo de la actuación en otros proyectos. Sin embargo, en las últimas horas, el actor volvió a ser noticia tras conocerse que sufrió un accidente en medio de una grabación, el pasado 11 de abril.

Según se conoció en los medios de comunicación locales, el incidente del actor se presentó durante las grabaciones de la reconocida serie mexicana Vecinos, de Televisa, que lo dejó hospitalizado por varios días.



“Estábamos grabando una escena y sí, perdió en algún momento el equilibrio, porque era una escena en donde estaban varias personas”, dijo Elías Olorio, productor de Vecinos, en una entrevista con el programa Hoy.

De acuerdo con el productor del proyecto en el que trabaja Édgar, el actor sufrió un golpe en la cabeza y tuvo “una pequeña herida, pero nada más (…) Por precaución se fue al servicio médico y de ahí lo llevaron al hospital, nada más para un chequeo general”, agregó Elías.

Por otro lado, el actor mexicano César Bono, quien trabaja con Vivar, también contó cómo sucedió el accidente: “Vivar se inclinó hacia atrás y cayó. Por este accidente le dieron siete puntadas en la cabeza. Ya hablé con él, ya sé que está bien, ya sabe que lo quiero”.

Ante el revuelo que causó la noticia del accidente del actor, el mismo Édgar Vivar apareció ante las cámaras y contó al detalle el accidente que sufrió en medio de la grabación.

“Me tropecé y me caí hacia atrás; me golpeé la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí. Pero no me desvanecí, estuve consciente todo el tiempo”, dijo el mexicano.

De la misma manera, dijo que después de sufrir la fuerte caída fue atendido por los médicos y confirmó que tiene siete puntos en la cabeza, específicamente en la nuca.

Aunque ha sido muy molesta la recuperación de su accidente, agradece por estar vivo y por el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado de salud.

Cactus24 (19-04-2024)

