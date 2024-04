Luis Font, el fundador de Locomía que terminó cantando en el metro

Para algunos puede sonar a cliché, pero la vida sí está llena de segundas oportunidades. Un exintegrante de Locomía, una de las bandas de electro-pop más famosas de finales de los ’80, lo ha experimentado en carne propia tras pasar de una fuerte crisis que lo llevó a contemplar la indigencia a encontrar una mánager para impulsar su carrera nuevamente.

Luis Font estaba atravesando una difícil situación económica cuando decidió comenzar a cantar en el metro de Madrid para ganar algo de dinero. Pero durante el fin de semana de Semana Santa empleados del subterráneo lo expulsaron de un vagón y le dijeron que no podía presentarse más en ese sistema de transporte público porque no está permitido.

Humillado, el cantante publicó un video contando entre lágrimas lo que le había sucedido y su historia rápidamente acaparó titulares. «Yo lo único que quiero es seguir adelante», declaró a la televisión española tras ser entrevistado por el incidente.

Después de haber conocido la fama con Locomía en los ’90, Font afrontó la realidad de un mundo duro y crudo sin empleo. «Me convertí en un zombie», confiesa en una entrevista con el diario ABC, explicando que tuvo problemas de depresión y adicción a las drogas luego de su abrupta separación del grupo.

No solamente le dolió la interrupción de su carrera sino que fuera su hermano Xavier, líder de la agrupación, quien tomara la decisión. «Ojalá a mí me hubieran dado un poco más de ambición, y menos corazón, y a mi hermano lo contrario». La ruptura fraternal lo hundió en la tristeza.

«Cuando él me sacó del grupo se me vino el mundo abajo, yo no había probado hasta ese entonces las drogas. Soy un tío muy activo y a mí la coca me calmaba. Lo he pasado muy mal en un pozo de depresión», declaró al programa Fiesta en 2023.

Traicionado, herido e inmerso en la adicción, Luis vivió momentos muy difíciles. Y aunque logró dejar el consumo de estupefacientes para retomar el camino musical, se encontró sin posibilidades de trabajar. En ese tiempo han sido sus amistades quienes lo han procurado con apoyo material y emocional para que no se deje vencer por la adversidad.

Justo esa adversidad lo empujó primero a considerar la indigencia y luego las presentaciones en el metro, donde se sentía a gusto y, según asegura, recibía regalos de la gente.

«No estoy mendigando, estoy mostrando quién soy. He actuado en escenarios con más de 60,000 personas, pero en el metro, canto con el mismo respeto y sentimiento», confesó a ABC.

Su historia llegó a oídos de Pilar Yuste, reconocida representante de artistas alternativos en España y famosa por aparecer en distintos realities desde hace más de una década. Ella lo buscó para proponerle ser su agente comercial.

«Ya puedo decir oficialmente que empezamos una nueva andadura en mi vida y en su vida. Les quiero presentar a Pilar Yuste, que es a partir de hoy mi mánager», publicó en su cuenta de Instagram. A su vez, ella se dijo contenta de iniciar esta colaboración y mandó un mensaje al público: «Soy ochentera y vas a volver a escuchar a Luis Font».

En sus stories de Instagram correspondientes al 14 de abril de este 2024 manda un saludo y un agradecimiento a una fan comentándole que se dirige al trabajo (sin especificar a cuál). De paso menciona a México como un país con el cual ha conectado otra vez tras viralizarse su andar en el metro.