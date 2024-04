Manuel Rosales asegura que no será candidato presidencial si la Plataforma Unitaria no se pone de acuerdo

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales afirmó durante una entrevista en Venevisión, que no será candidato presidencial si la Plataforma Unitaria junto a María Corina Machado no se ponen de acuerdo y no deciden por un candidato.

Rosales dijo que no será él quien asuma la candidatura, a su vez que ratificó que actualmente no se encuentra en campaña «porque yo no voy a ser candidato».

«Yo empiezo por dar el ejemplo, yo no ando que tiene que ser a mí que me levanten la mano. No, que se la levanten a cualquiera. Yo doy el ejemplo y lo demuestro y es mi palabra y tengan la plena seguridad que va a ser así. Si no se ponen de acuerdo y no deciden una candidatura, yo no voy a ser candidato y se los dije ayer y se los repito: Yo no estoy en campaña ni estaré en campaña electoral porque yo no voy a ser candidato», expresó.

Cactus24 07-04-24

