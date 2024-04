No tienes pareja y tampoco tienes ganas de tenerla, entonces tienes agamia (+Detalles)

El deseo de tener una pareja con quien compartir momentos especiales de nuestra vida es algo común en muchas personas, sin embargo, hay quienes no tienen pareja y tampoco tienen ganas de tenerla ¿Es tu caso? Conoce todo acerca de la agamia.

El sueño de muchos es encontrar a esa persona especial con quien pasar el resto de su vida, formar una familia y compartir experiencias únicas, pero para algunos, esto simplemente es una pérdida de tiempo y una barrera para cumplir los objetivos de vida.

A este sentimiento se le denomina agamia que, de acuerdo con un artículo en ABC Bienestar, es una palabra que deriva del griego “a” (no, sin) y “gamos” (unión íntima o matrimonio), por lo que hace referencia a cuando no se tiene interés en estar en pareja.

Se trata de personas que no solo están solteras durante mucho tiempo, sino que tampoco tienen un deseo de formar una relación romántica a futuro como muchos lo hacen.

Las persones con agamia o sin ganas de tener pareja parten de la premisa de que una pareja o los vínculos románticos no son más que una forma de limitar o condicionar la expresión de vital de las personas, pues modula los comportamientos en otros contextos y con otras personas, según menciona la sexóloga Lucía Jiménez.

Cuando no se tiene el deseo de tener pareja, es común que se tengan pensamientos que cuestionan el sistema actual creado para estar en pareja y que no se comparta ese anhelo de tener un vinculo romántico con alguien, compartir proyectos, generar intimidad o un lenguaje emocional.

Esto no significa que las personas que no quieren tener pareja no quieran ningún tipo de vínculo con alguien, ya que eso es algo innato en todos los humanos, más bien, sus relaciones con otras personas no son románticas.

Las personas ágamas tienen relaciones íntimas y sentimientos de amor hacia otros, pero le dan más prioridad al autoconocimiento de su cuerpo y de su propio disfrute, ya sea usando sus propias manos o experimentando con juguetes.

Es decir, no necesitan de una pareja o un vínculo romántico para disfrutar del placer de la intimidad y cuando comparten este aspecto de su vida con alguien más, puede ser bajo un vínculo poliamoroso o de monogamia o incluso, tener un vínculo de amor sin la necesidad de intimidad sexual.

¿Cómo saber que practico la agamia?

Lo que es un hecho, es que las personas que se identifican con la agamia no creen en el matrimonio ni tienen el deseo de pasar su vida con una pareja ni formar una familia con hijos ya sea propios o adoptados.

En general, estas son las características que identifican a las personas que practican la agamia, de acuerdo con Mejor con Salud:

Tienen rechazo hacia la idea del amor establecida por la sociedad

No creen en la idea de familia tradicional, pero sí la de un vínculo con una o varias personas y la crianza de hijos si se desea

Prefieren la idea del erotismo en lugar de solo sexo

Exploran otras alternativas de vínculos que proporcionen libertad

Es importante mencionar que la agamia no es lo mismo que ser asexual o preferir la sapiosexualidad, sino que buscar priorizar una reflexión sobre cómo se construyen las relaciones y, sobre todo, la libertad de cada individuo.

Puede que te identifiques o no con la agamia, pero no sentir el deseo de tener una pareja como muchos lo hacen no es nada anormal, simplemente, se buscan otro tipo de vínculos o se da prioridad al desarrollo personal y a la búsqueda de placer sin la necesidad de otras personas.

Cactus24 (03-04-24)

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram, Facebook y el canal de Whatsapp