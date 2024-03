Venezolana fue agredida sexualmente por un taxista en Perú

Eran casi las 8:30 de la noche del jueves cuando una venezolana de 28 años abordó un taxi una avenida de Arequipa- Perú , pero en el trayecto el taxista se desvió del camino indicándole que él conocía un atajo, que no se preocupara. Cuando la joven se percató de que el sujeto seguía alejándose, le pidió que se detenga, ya que quería bajarse, pero el taxista colocó el seguro a las puertas.

El taxista detuvo la marcha y empezó a tocarle los pechos. La mujer lo rechazó y el sujeto empezó a golpearla e insultarla. “Golpeé la puerta, la ventana y mientras me manoseaba logré escapar. Me caí al suelo de rodillas, pero no me detuve”, dijo la mujer.

“¡CÁLLATE, VENECA! BIEN QUE TE GUSTA”, FUE LO QUE LE HABRÍA DICHO el TAXISTA A LA JOVEN.

Según la víctima, el taxista se quedó con su cartera que contenía S/ 200 y un manojo de llaves.



Tras lograr pedir ayuda, la joven se dirigió a la comisaría para denunciar su caso.

Los efectivos iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades. Por la modalidad del hecho, el caso sería investigado por los agentes del área de Secuestros y Extorsiones.

Cactus24// 31-03-24

