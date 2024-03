Belinda es operada de emergencia por un ‘tumor’

Hace una semana, Belinda canceló un show en Veracruz tras ser hospitalizada de emergencia por una situación médica que no especificó. Hasta ahora, fueron sus papás los que hablaron no solo de que fue operada, sino el motivo por el que la intervinieron quirúrgicamente.

La cantante actualmente se encuentra recuperándose de la operación que le hicieron hace unos días, aunque se desconoce en qué parte del cuerpo y a ciencia cierta el motivo. No obstante, han circulado rumores de que se trataría de un posible tumor.

Sus papás aclararon que la situación solo representó un susto, pues la intérprete de ‘Sapito’ dio negativo a esta posibilidad.



Tanto Belinda Schüll como Ignacio Peregrín, papás de la joven cantante, fueron abordados por algunos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para preguntarles por la salud de ‘Beli’.



“Está recuperándose en casa (…) fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operar”, dijo la mamá de Belinda mientras caminaba en el AICM ya que tomaría un vuelo a España por un asunto familiar.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ se quedó al cuidado de su papá después de que le hicieran análisis. La prensa le preguntó a su mamá si se trata de un tumor, y aunque no confirmó ni desmintió esta posibilidad, dijo que el resultado dio negativo.



Papá de Belinda confirma operación de la cantante: ¿Cómo está?



Al papá de Belinda, que fue a despedir a su esposa al aeropuerto, también lo abordaron algunos medios de comunicación para conseguir más información, aunque él resultó más hermético asegurando que desconocía los términos médicos que utilizaron para describir el procedimiento que le hicieron a su hija.

“Esto fue una emergencia relacionada con… tampoco yo entiendo los términos médicos y no me he traído ninguna análisis (para explicarles) (…) Ha sido una un susto, pero afortunadamente no ha habido mayor problema”, señaló.

Actualmente, la cantante se encuentra en recuperación postoperatoria, confirmando la intervención quirúrgica, pero evitando hablar específicamente de qué la operaron. Belinda tampoco se ha pronunciado sobre su salud.

