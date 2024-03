Viral| Diosa Canales a María Corina Machado: “Yo soy mejor candidata que la señora que tú estás poniendo”

Diosa Canales publicó un video refiriéndose a María Corina Machado en son de reclamo, después que ésta nombró a Corina Yoris como su sustituta y haber ignorado su propuesta de ser la candidata.

“No me llamaste, no me hiciste caso, no me escribiste y no hiciste nada con la propuesta que yo te hice”, y aseguró: “Yo soy mejor candidata que la señora que tú estás poniendo”.

Indicó que ya ella tenía el plan: “El pueblo está molesto porque te inhabilitaron y va a votar por mí, ¿qué hacía yo al ganar las elecciones?, te nombraba vicepresidenta, luego te quitaba la inhabilitación, luego yo renunciaba y luego inmediatamente, como corresponde a la ley, te nombraban a ti”.

La vedette venezolana insistió en que ella sería una mejor opción, pues goza de alta popularidad y a su parecer su plan sería el indicado, pues le daría la oportunidad de gobernar el país tras el proceso de elección presidencial previsto para el próximo 28 de julio./NAD.

Cactus24 25-03-2024

