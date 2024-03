Maite Delgado denunció que explotan su imagen con IA (+Video)

Maite Delgado denunció, vía Instagram, reclamó que hay usuarios en las redes sociales que están usando la Inteligencia Artificual (IA) para explotar su imagen y su voz sin su consentimiento con fines lucrativos.

“Hay algunas cuentas que están utilizando de forma indebida mi imagen y mi voz. A través de inteligencia Artificial logran un tono similar de la voz y sacan de las redes sociales imágenes donde uno está haciendo algún comercial y mezclan las dos cosas”, dijo Delgado en una de sus historias de la citada red social.

Ya son varias las quejas de famosos artistas que denuncian el uso de Inteligencia Artificial, para generar información falsa.

Asimismo, la animadora venezolana señaló que sus seguidores se darían cuenta de que no se trata de ella. “Pero ustedes no son tontos y de inmediato se van a dar cuenta de que no es mi voz y que no hay relación entre lo que yo estoy diciendo y lo que están escuchando”.

En las historias, aprovechó para aclarar que no conoce las cuentas que se han dado a la tarea de intentar engañar con esa publicidad. “Quiero aclarar que desconozco ese tipo de cuentas. Hay dos, como una que vende remedios para dolores y otra sobre temas migratorios, que es delicado y de mucha responsabilidad”, dijo.

Y agregó: “A esas redes sociales que están utilizando de forma indebida mi imagen les pido, por favor, o les exijo que las eliminen de forma inmediata porque están haciendo un uso indebido de mi voz y de mi imagen”.

Para finalizar su mensaje, Maite Delgado extendió su agradecimiento a la persona que avisó sobre la falsas cuentas que engañan a las personas.

“Gracias a ese seguidor que de forma responsable nos avisó y les pido que seamos un ejército de respeto a la seriedad. Si ves una cuenta que está haciendo eso, denúnciala”, exhortó.

Con este caso se sigue poniendo en discusión el uso de IA de manera responsable, ya que no es la primera denuncia de un actor por el mal uso de esta tecnología./ÚN.

Cactus24 20-03-24

