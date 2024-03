Gerardo Blyde descarta asumir candidatura presidencial

El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, descartó este viernes 15 asumir la candidatura de la unidad para las elecciones presidenciales, como un reemplazo de María Corina Machado.

Este viernes 15 de marzo, afirmó que no está en su voluntad llegar al cargo presidencial. Aseveró que como jefe de la delegación no ve correcto terminar siendo un candidato. «La candidata existe y es María Corina Machado y decidirá con la Plataforma Unitaria lo que se hará de aquí en adelante. Los negociadores seremos negociadores hasta que nos digan que no lo somos más. No nos toca a nosotros definir quién será el candidato».

En entrevista con el Circuito Éxitos recalcó que su trabajo es seguir «peleando» por condiciones electorales y haya en el país una transición pacífica e independencia de poderes.

«Hay muchas más opciones, pero en el caso de que eso tuviera que suceder, deberá ser decidido por la candidata. María Corina Machado decidirá la estrategia con la Plataforma Unitaria», afirmó.

Al ser preguntado sobre el Acuerdo de Barbados, destacó que el convenio no está contemplado o «subsumido» en el Acuerdo de Caracas, aunque «eso es lo que quiere vender el Gobierno».

«Hay una abierta intención de no cumplir lo firmado y sustituirlo por otras cosas. La realidad política se impone. La impopularidad los ha obligado a desconocer los compromisos suscritos», señaló.//tal Cual

Cactus24// 15-03-24

