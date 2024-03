Venezolano violó, quemó y asesinó a más de 20 perros y gatos en Perú

Un venezolano confesó haber maltratado, violado, quemado y asesinado a más de 20 perros y gatos en Huaral, Lima, Perú.

Alonso Herrera Torralbo, de nacionalidad venezolana, fue denunciado por el dueño de un terreno abandonado en donde se encontraron los cadáveres cercenados de los animales, además de restos óseos y miembros calcinados. Trascendió que alrededor del descampado se hallaron varios preservativos usados y cubiertos con sangre, relata medios locales.

El sujeto fue trasladado a la comisaría del sector donde confesó ser el autor de los crímenes. “Ya estaban agonizando, lo que hice fue terminar con todo. Qué más iba a hacer, no los iba a llevar al veterinario, hermano. Crueldad es que queden vivos agonizando, con una gusanera, con rabia. No sé porque me culpan a mí de asesinarlos”, admitió.

Herrera Torralbo llegó al Perú hace tres años. Desde entonces, argumentó que no ha tenido problema de ningún tipo con la justicia, refiere La Razón.

“¿Tú qué haces si ves perros agonizando? ¿Ah? Todo lo hice para que el perro no chille todas las noches. No sé cuál es el problema en todo esto. Dicen que tiene vídeos o imágenes acusándome, yo no sé nada. (He quemado animales) animales que ya han estado agonizando”, remató./ALN.

Cactus24 (14-03–2024)

