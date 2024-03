El cantante Neutro Shorty sufrió un accidente de tránsito en Miranda

El cantante Neutro Shorty informó este sábado que sufrió un accidente de tránsito en El Clavo, estado Miranda.

A través de su cuenta en Instagram, el artista detalló que tanto él como su acompañante salieron ilesos del accidente que se produjo luego de que su vehículo fuera impactado por un camión.

«El tipo no me quiso dejar pasar, me tiró el camión y me sacó de la carretera, di dos vueltas», comentó Neutro en sus historias de Instagram. “Hice lo que pude y gracias a Dios cogí duro el volante y estamos vivos”, añadió.

«Hoy volví a nacer. Dios por algo tú haces las cosas. Cada día me enseñas a ser más humilde de tantas maneras. Dios si me diste vida otra vez, fue por algo», expresó.

Cactus24 (03/03/2024).