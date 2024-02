Wilfrido Vargas es demandado por «El baile del perrito»

Demandan al merenguero Wilfrido Vargas por la autoría del éxito «El baile del perrito», tema lanzado en 1989 tras no cumplir ciertas promesas.

El compositor, arreglista y productor dominicano Juan Valdez Ybet, demandó a Vargas por la autoría del éxito “El baile del perrito”. De acuerdo con él, decidió ir a juicio tras promesas incumplidas por parte del merenguero y su mánager.

La primera audiencia que estaba pautada para este miércoles, fue pospuesta para el próximo 22 de mayo.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, aseguró Valdez a The Associated Press.

Asimismo, destacó que el está reclamando el lado B de la canción, pese a que muchos compositores del medio aseguran le pertenece en su totalidad. “Pero yo no reclamo eso, yo reclamo la B de la canción”, dijo.

“El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de ‘El baile del perrito’, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce”, agregó Valdez.

“Respeto mucho a Wilfrido, lo que pasa es que ellos me prometieron algo hace unos años, él y el mánager, después no me cumplieron”, señaló Valdez, quien asegura que no busca perjudicar a Vargas.

Por su parte, el equipo del merenguero no se pronunciado al respecto. Su manejador señaló a The Associated Press que “Wilfrido no tiene ninguna opinión al respecto. Ese caso está en los tribunales de la República. Agradecemos su interés”.

Cactus24 (28-02-2024)