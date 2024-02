Jorge Roig: No es factible valorar el sueldo mínimo en 200 dólares

El debate sobre el ajuste del salario mínimo continúa siendo un tema de discusión entre empresarios y trabajadores, quienes presentan visiones divergentes sobre el monto adecuado y la viabilidad económica de dicha medida.

Durante una entrevista con Román Lozinski para Unión Radio, José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y Jorge Roig, miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) y expresidente de Fedecámaras, expresaron sus opiniones sobre las propuestas planteadas en el marco del cuarto foro de Diálogo Social.

Torres, por un lado, destacó que después de varios encuentros, tres de las cuatro centrales de trabajadores concluyeron en un análisis que proponen un salario mínimo de 200 dólares.

Sin embargo, Roig, en representación del sector empresarial, señaló que dicho monto es “impagable” y propuso una cifra más baja, en torno a los 100 o 110 dólares, con bonos adicionales para vacaciones y aguinaldo.

“Los empresarios no estamos de acuerdo con ese monto. La OIT no opina, al igual que el Gobierno que no ha opinado (…). 200 dólares no es vendible, no hay manera de pagarlo porque son 8 millones de empleados, serían dieciséis mil millones de dólares y no hay manera de sacarlos. Aquí no se trata de emitir dinero inorgánico”, expresó Roig.

Además, hizo hincapié en la necesidad de ajustar las leyes laborales para adaptarlas a la realidad actual y evitar impactos negativos en las prestaciones sociales. “Debemos hablar de una cifra que sea manejable porque estamos en emergencia”, dijo.

Por su parte, José Elías Torres defendió la propuesta del salario mínimo en 200 dólares como un derecho establecido en la Constitución venezolana y recalcó la importancia de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente en un contexto de crisis económica.

“No quieren ver la realidad (…) es la primera vez en año y medio que hemos puesto un monto sobre la mesa. No podemos crear falsas expectativas, pero nos amparamos en la Constitución y su artículo 91, es un derecho que nos dieron ellos mismos. El salario tiene casi 2 años trancado y hoy lo que equivalía a 30 dólares, representa 3.5 o 4 dólares. Este monto que planteamos fue analizado durante un año con economistas de la UCV, de la UCAB y la asesoría de especialistas de la OIT que es un árbitro”, expuso.

José Ricardo Salazar, analista y consultor económico, tiene una perspectiva adicional. A su juicio, elevar el salario mínimo a 200 dólares no es suficiente, pero “por algo hay que comenzar” para lograr un salario que atienda las demandas de los trabajadores.

“Evidentemente los 200 dólares no van a compensar la totalidad de lo que significa los gastos de la familia venezolana”, afirmó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.

“Yo creo que 200 dólares es una cifra baja frente a la canasta básica que supera los 500 dólares y si agregamos los servicios, pasa a los 600 dólares. Pero es un primer paso que hay que dar”, añadió.

