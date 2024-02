Gobernador del estado Bolívar: Hasta el momento hay 208 personas rescatadas tras colapso en mina La Bulla Loca

El estado Bolívar ha sido testigo de un trágico accidente minero en el sector La Paragua. El gobernador de la entidad, Ángel Marcano, ha emitido declaraciones importantes sobre este suceso, arrojando luz sobre la situación y los desafíos que enfrenta la minería en la región.

Según Marcano, la minería en Venezuela siempre ha sido ilegal. Sin embargo, aseguró que, con la implementación de la política del Arco Minero, se ha comenzado a regularizar esta actividad y a entregar territorios que no dañen las cuencas de los ríos.

“Si la minería no es bien llevada, puede afectar y el daño es mayor, por eso debe ser controlada. Pero antes del Arco Minero no existía, sino concesiones a trasnacionales. Hemos comenzado un proceso en construcción y que nosotros apoyamos”, dijo Marcano.

El gobernador enfatizó que el estado Bolívar es minero y seguirá siéndolo. Sin embargo, es crucial crear condiciones para evitar tragedias como la ocurrida en La Paragua.

Marcano se refirió a que la organización de la gente y la regulación adecuada son esenciales para garantizar una minería responsable y segura.

El desafío de la minería ilegal y la verdad sobre las víctimas

Marcano señaló que la minería ilegal ha sido una realidad en la región durante años. Los mineros operan en la clandestinidad, sin registros ni cuentas claras, precisó.

La falta de transparencia dificulta la identificación de los mineros y la toma de medidas preventivas.

El gobernador aclaró que, hasta el momento, se han registrado 16 víctimas en el accidente minero.

Desmintió las afirmaciones del alcalde de La Paragua, en las que dijo que había más de 30 muertos. Los helicópteros enviados para la evacuación no encontraron heridos ni fallecidos en el lugar.

De acuerdo con sus declaraciones, hasta el momento hay 208 personas rescatadas, 16 heridos y 16 muertos.

“Tengo que darle a la opinión pública la realidad. Hay 16 (muertos), porque eso es lo que ha llegado. ¿Ustedes creen que los mineros van a dejar que se montaran 100, 200 personas, que es lo que hemos evacuado hasta ahora, y dejar ahí a los heridos? Eso desmiente la versión de los heridos. Los helicópteros fueron a buscar heridos y muertos, cuando llegaron, no encontraron nada”, aseguró el gobernador.

“Si esa persona que dijo que había 30 y tantos muertos, 100 sepultados, ¿por qué no los montó en el helicóptero? La mentira tiene patas cortas y uno tiene que tener dos dedos de frente en cuánto a la lógica. Sí están llegando helicópteros, le dimos gasolina a todas las lanchas, en ninguna llegaron heridos ni muertos, ¿entonces dónde están?”, agregó.

Promete «controlar» la minería

Marcano instó a la opinión pública a enfrentar la realidad y a no dejarse llevar por rumores infundados.

«Eso es mentira que hay gente con conmoción, ahí están como que no pasó nada. Son oficiales nuestros los que fueron ayer, además hicieron un informe. Está la gente de Protección Civil que son héroes anónimos. El informe que mandaron dice que no encontraron a nadie más, no hay heridos y muertos no han encontrado», insistió.

La minería debe ser controlada y regulada para proteger tanto a los trabajadores como al medio ambiente.

El gobernador recalcó que está en un proceso de construcción y regulación minera, “y es responsabilidad de todos trabajar juntos para evitar tragedias y garantizar un futuro sostenible para la región”, concluyó./EU.

Cactus24 (23-02-2024)