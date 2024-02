Maduro exige disculpas públicas de la Oficina Técnica de la ONU

Este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió disculpas a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.

Maduro considera que la oficina de la ONU se transformó en lo que denominamos un bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela.

“No volverán, esperemos que rectifique”, enfatizó el Jefe de Estado, luego de que el pasado jueves, el Gobierno Bolivariano decidiera suspender las actividades de esta oficina y en consecuencia expulsar a los funcionarios del organismo, hecho que se concretó el sábado 17 de febrero.

“(…) Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia de soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país”, precisó el Dignatario.

Al descartar que este episodio con la instancia internacional implique que Venezuela rompa sus compromisos con Naciones Unidas, el Mandatario aseveró que la República Bolivariana de Venezuela es fiel cumplidora, porque “si hay un país que cumple todos los compromisos con la Organización de las Naciones Unidas, es Venezuela”.

“Somos fundadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos participado electos por los votos de los países de Naciones Unidas, somos los promotores de la defensa mundial de los derechos humanos”, relató.

El presidente Maduro se refirió al viraje que vino experimentando esta oficina desde que se creó, aludiendo que con Michelle Bachelet al frente como Alta Comisionada de Naciones Unidas, “(…) ella nos hizo una visita en el 2019. conversamos, y le dije: Vamos a instalar una oficina de asesoría técnica, jurídica de la Alta Comisionada en Venezuela. Ella estuvo de acuerdo y firmamos un documento”, para “que a ustedes no les estén llegando puras mentiras o los informes que hace la Alta Comisionada sea con lo que sale en internet, puras manipulaciones o los portales de noticia de la ultraderecha financiada por Estados Unidos”.

Refirió que el espíritu de esta oficina era ofrecer una información directa, y se permitiera contar con “una oficina de asesoría técnica y vamos congraciando. Se firmó, se instaló y de repente esa oficina se desvió, de ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones”, en una oficina “de espionaje interno”. y luego se convirtió en “un bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”.

CACTUS24 19-02-24

