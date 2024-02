«La sociedad de la nieve» obtuvo 12 galardones en los premios Goya

La «sociedad de la nieve», la película española dirigida por Juan Antonio Bayona, brilló este sábado en los premios Goya, logrando 12 galardones.

La película basada en la historia real de los supervivientes de la tragedia de los Andes ocurrida en 1972, y que competirá también en los premios Oscar en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería, fue este sábado el film más galardonado en la 38 edición de los Goya celebrada en la Feria de Valladolid.

En total logró ganar 12, entre ellos mejor película, dirección y fotografía, tras lograr 13 nominaciones.

El director de cine español Juan Antonio Bayona pronuncia un discurso mientras recibe el premio a la Mejor Película por «La sociedad de la nieve» en la 38ª ceremonia de los premios Goya en Valladolid, el 10 de febrero de 2024.

El mes pasado, también se conoció la nominación de «La sociedad de la nieve» a los premios Oscar, como mejor película internacional y mejor maquillaje.

La lista completa

Estos son los ganadores los premios Goya 2024:

-Mejor película: La sociedad de la nieve

-Mejor dirección: Juan Antonio Bayona, por La sociedad de la nieve

-Mejor actor protagonista: David Verdaguer, por Saben aquell

-Mejor actriz protagonista: Malena Alterio, por Que nadie duerma

-Mejor película europea: Anatomía de una caída, de Justine Triet (Francia)

-Mejor película iberoamericana: La memoria infinita, de Maite Alberdi (Chile)

-Mejor actor de reparto: Jose Coronado, por Cerrar los ojos

-Mejor actriz de reparto: Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas

-Mejor película de animación: Robot Dreams, de Pablo Berger

-Mejor película documental: Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias, de Claudia Pinto

-Mejor guion adaptado: Pablo Berger, por Robot Dreams

-Mejor guion original: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

-Mejor dirección de arte: Alain Bainée, por La sociedad de la nieve

-Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí, por La sociedad de la nieve

-Mejor dirección de fotografía: Pedro Luque, por La sociedad de la nieve

-Mejor cortometraje de animación: To bird or not to bird, de Martín Romero

-Mejor cortometraje documental: Ava, de Mabel Lozano

-Mejor cortometraje de ficción: Aunque es de noche, de Guillermo García López

-Mejor música original: Michael Giacchino, por La sociedad de la nieve

-Mejor canción original: ‘Yo solo quiero amor’, de Rigoberta Bandini, por Te estoy amando locamente

-Mejor dirección novel: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

-Mejor actor revelación: Matías Recalt, por La sociedad de la nieve

-Mejor actriz revelación: Janet Novás, por O corno

-Mejor dirección de producción: Margarita Huguet, por La sociedad de la nieve

-Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro, por La sociedad de la nieve

-Mejor sonido: Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts, por La sociedad de la nieve

-Mejor maquillaje y peluquería: Ana y Belén López-Puigcerver y Montse Ribé, por La sociedad de la nieve

-Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez, por La sociedad de la nieve

-Goya de Honor: Juan Mariné

-Goya Internacional: Sigourney Weaver

