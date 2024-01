«The Ministry of Ungentlemanly Warfare» lanza su primer tráiler con Henry Cavill y Eiza González

Esta mañana han quedado impresionados los fans de Henry Cavill y Eiza González. Lionsgate Movies revela el tráiler oficial de The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, la nueva película que tiene al británico y a la mexicana en los papeles estelares.

El avance se encuentra repleto de acción y es una locura hilarante digna de los espías más intrépidos de su era.

La película está basada en Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII, un libro que narra la fascinante y poco conocida historia de las fuerzas especiales británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Escrito por Damien Lewis, el libro se sumerge en las operaciones secretas y peligrosas llevadas a cabo por estas unidades especiales, conocidas como los «Desperadoes». Estos guerreros clandestinos, seleccionados personalmente por Winston Churchill, fueron entrenados en técnicas de combate altamente especializadas y participaron en misiones encubiertas detrás de las líneas enemigas, desde sabotajes hasta infiltración y rescate de prisioneros.

La obra proporciona una visión detallada de las operaciones audaces y heroicas de estas fuerzas especiales durante la guerra, destacando su valentía y contribución a la victoria aliada. Además, el libro arroja luz sobre la intensa formación y el rigor mental y físico que caracterizó a estos soldados especiales.

En la película, Henry Cavill interpreta a Gus March-Phillips. Además de Eiza González, en el reparto encontramos a Alan Ritchson, Henry Golding y Cary Elwes. The Ministry Of Ungentlemanly Warfare es dirigida por Guy Ritchie, conocido por películas como Sherlock Holmes y Los Caballero. De acuerdo con el calendario de Lionsgate, la película llegará a los cines el próximo 19 de abril.

Cactus24 (30-01-2024)