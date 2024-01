Revelan detalles inéditos del estado de salud de Michael Schumacher

Diez años han pasado ya desde el accidente de Michael Schumacher que lo dejó, con graves afectaciones a su salud que su familia ha mantenido en secreto ; sin embargo, algunas personalidades cercanas a la vida del ex piloto han revelado detalles a lo largo de la década.



Uno de los últimos que se han pronunciado al respecto es Nick Fry, piloto que estuvo al lado del alemán en la escudería Mercedes entre 2010 y 2012, cuando volvió a las carreras tras su primer retiro.

El británico, aunque no entró en detalles, opinó sobre el proceso de recuperación que lleva Michael afirmando que “Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él».



Además, comentó al portal Online Betting Guide, que Schumacher “tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al cien por cien que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos».



Otra personalidad que se refirió ante el estado de salud del siete veces campeón de la Fórmula Uno, fue Johnny Herbert quien afirmó que no le sorprendería si Michael se pudiera sentar al lado de su familia para cenar. “Estoy seguro que antes o después lo oiremos y si el equipo médico ha aprendido algo sobre cómo tratar a las personas con este tipo de lesiones, entonces ésa será la contribución más grande de Michael», afirmó.



Por otro lado, el diario Bild reveló que como parte del proceso de recuperación, el alemán fue subido a un Mercedes AMG para estimular su cerebro.

CACTUS24 30-01-23

