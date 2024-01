Alex Tienda responde ante su polémica foto con Omar Enrique

El creador de contenido mexicano Alex Tienda, se defendió de las críticas recibidas en redes sociales por su fotografía con el cantante venezolano Omar Enrique, en su última visita en el país.

Tienda fue catalogado de «enchufado e interesado». Además, los usuarios de X lo señalaron de haber recibido dinero para hablar cosas positivas de Venezuela.

«Si ustedes creen que por decir algo bueno de su país estoy haciéndole un favor a un Gobierno son ustedes estúpidos», se escucha decir en el video publicado por Tienda en su cuenta de Instagram.

El youtuber mexicano que ha realizado varios documentales sobre las riquezas naturales que tiene Venezuela, asegura que cuenta con las pruebas para demostrar que él mismo se costea el hotel donde se hospeda, así como los boletos, cuando decide viajar a la nación.

Mi pana @AlexTienda no tienes porqué explicarle a los disociados porque te tomas una foto con alguien; no te dejes intimidar por los que piden bombardeos y muerte en Venezuela.



Venezuela es un hermoso país, libre y democrático; no muerdas el peine.



pic.twitter.com/CP1lPfjcXG — Michel Caballero Palma (@MichelCaballero) January 18, 2024

«Yo estoy encariñado con un país que me ha dado mucho cariño. Por una simple foto, ¿por una estúpida foto?, vale mas la enfermedad que tenga por la política que pensar objetivamente lo que he soportado por defender su país, y defender a los venezolanos que le han tirado tanta mierda, con tanta xenofobia, yo gano dinero por lo que hago, porque así lo hago con Corea del Norte, con Afganistán, y no me pagó el régimen ni los talibanes, ese es mi trabajo. si no tienen la capacidad de entenderlo, lamento mucho que vivan en la miseria», expresó.

