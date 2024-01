Tiburones de La Guaira apaleó 12-5 a Bravos y clasifica a la Gran Final

Tiburones de La Guaira apaleó 12-5 a Bravos de Margarita la noche del lunes en el Estadio Universitario y no sólo certificó su pase a su segunda Gran Final en fila en un lapso récord de juegos, sino también, aseguró el primer lugar de la tabla de clasificación en el Round Robin y, por lo tanto, el derecho de escoger primero en el Draft para el gallardete.

El cardumen obtuvo su décimo triunfo de la fase en el encuentro número 11, lo que representa el pase más rápido por el título en los formatos del Todos Contra Todos a cinco equipos, desde que se disputa en la campaña 1996-1997, de acuerdo con los registros del periodista e historiador Tony Flores.

Para la divisa litoralense, de igual forma, es la primera vez en 37 años que hilvana zafras como finalista, desde que lo hiciera en tres ocasiones entre la 1984-1985 y la 1986-1987. Las dos primeras veces se proclamó campeón, y la última cayó. En cada una de esas oportunidades, Oswaldo Guillén estuvo presente como jugador y emblema.

Casi cuatro décadas después, el mirandino se vio frente al reto de iniciar un segundo ciclo como mánager de La Guaira en unas horas convulsas, tras la desvinculación de Edgardo Alfonzo. Y el resultado no ha podido ser mejor.

“Se ha logrado un paso muy importante. Llegar a la final es la meta clave que todo equipo se propone”, mencionó el piloto a BeisbolPlay. “Debemos seguir con esa hambre para obtener el título. Me gustaría quedarme con el mismo equipo para la final, porque fue lo que hice con los Medias Blancas en 2005 (cuando quedó campeón de Serie Mundial como estratega). Tenemos un núcleo muy sólido, pero también entiendo que hay necesidades y de eso se encarga la oficina”.

Desde que Guillén dirigió su primer encuentro, el 7 de diciembre, Tiburones exhibe registro de 22-7, el mejor del circuito, y con diferencia, pues el siguiente con el siguiente con más lauros en el lapso es Tigres de Aragua, con 17, al borde de la eliminación en el Round Robin.

Fue un giro de tuerca sustancial a lo mostrado en la Era Alfonzo, con balance negativo de 18-20.

“A mí, supuestamente, me trajeron para llevarlos a la final, pero estoy acompañado de todos estos profesionales que salen a dar lo mejor de ellos en cada juego”, expresó Puig, que remolcó tres carreras en el compromiso. “Si me lo permiten, me gustaría ir a la Serie del Caribe defendiendo los colores de este equipo. Hace más de 37 años que Tiburones no queda campeón, y vamos a cumplir ese objetivo”.



La victoria fue para Tiago Da Silva (2-0), tras una labor de 1.1 episodios con una carrera permitida. El descalabro lo cargó Edgar Torres (0-2), abridor de Bravos que admitió nueve imparables y cinco carreras en 3.1 tramos.

Prensa LVBP

Cactus24//16-01-2024

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook