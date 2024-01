La Fifa nombra a Messi como ganador del premio The Best 2023

La FIFA, a través de sus premios The Best (los segundos más importantes, al menos a nivel mediático, en el mundo del fútbol), sigue considerando que Leo Messi es el mejor futbolista. Y que lo fue también en 2023 a pesar de que no hizo absolutamente nada y solo ganó un título, una liga francesa en la que no tenía competencia porque el PSG tiene el título ya ganado desde el inicio del torneo.



En una decisión tan sorprendente como alocada, Messi ha ganado el premio The Best a mejor jugador del mundo en el año 2023.



Sin embargo los votantes siguen pensando que Messi, que en 2023 se fue al fútbol estadounidense, es el mejor del mundo por delante de Erling Haaland, que ganó la Champions y el triplete con el Manchester City, y Kyian Mbappé.



Empate a puntos con Haaland

En la clasificación final Messi y Haaland han quedado empatados a puntos, pero Leo es primero porque le votaron más veces en primer lugar. Quienes votan en este premio son capitanes y entrenadores de selecciones, periodistas y aficionados.

Cactus24//16-01-2024

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook