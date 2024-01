Venezolanos en Ecuador temerosos ante la crisis de inseguridad: «Yo no emigré para esto»

Una de las razones que motivó parte de la migración venezolana fue la inseguridad vivida en las calles del país durante muchos años.

Para algunos, los recuerdos de Caracas en el año 2000 eran plenamente felices, pero para otros tenían retazos de miedo, tristeza e incertidumbre debido a muertes violentas, secuestros y desconfianza para estar en las calles de la capital venezolana y de otras ciudades del país.

Ahora, muchos de esos venezolanos que buscaron otros destinos lejos de la inseguridad y se establecieron en otro lugar como, por ejemplo, Ecuador, se han encontrado con una realidad similar.

Los venezolanos que viven en Ecuador han padecido el aumento de la inseguridad en ese país, que a principios de semanas vivió momentos de tensión y violencia en las calles de sus principales ciudades.

Efecto Cocuyo logró hablar con venezolanos que viven en Ecuador y recabar sus testimonios sobre cómo perciben la inseguridad actual en el país meridional y qué acciones han pensado emprender en el futuro.

Volver a empezar en otro lugar

Víctor Almeida es un joven venezolano que llegó a Ecuador en febrero de 2017, poco antes del período de protestas más largo que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años. Aunque Ecuador no fue su primera opción, fue el sitio donde logró establecerse.

Migrar a un país es adaptarse a una nueva cultura, hay cosas que se hacen más llevaderas y otras no tanto. Considero que se me hace fácil adaptarme a cualquier sitio que llegue, ya que viví en Colombia antes de venir a Ecuador. También he visitado otros lugares, pero Ecuador es un poco difícil poder conectar con la gente”, comentó Almeida a Efecto Cocuyo.

En el caso de Víctor fue, justamente, la inseguridad el motivo principal para dejar su país y probar suerte en otras tierras. “No me sentía seguro en ninguna parte del país”, recordó. Actualmente vive en Quito, capital de la nación, pero anteriormente estuvo en un pequeño pueblo de la ciudad de Manabí.

“Trabajé en varias cosas para subsistir. Un día me reuní con un amigo de Venezuela que tenía años sin ver y vivía en Quito; me ofreció enseñarme a tatuar, y desde entonces me he dedicado a ese oficio, hace casi cinco años. Siempre me ha gustado mucho el arte, antes me dedicaba a la música”, recordó el ahora tatuador.

Estando en Manabí, Víctor sintió la necesidad de vivir nuevamente en una ciudad grande. Entonces probó suerte en Guayaquil. Sin embargo, no le gustó. “Cuando fui tuve la misma sensación de inseguridad que en Caracas, a cualquier lugar que iba sentía que algún momento alguien me iba a robar”, comentó.

Luego terminó por decantarse por Quito, ciudad que sintió segura. “Me vine a vivir sin pensarlo dos veces”, relató Víctor con seguridad.

Sin embargo, desde su llegada a Quito ha visto cómo la inseguridad ha aumentado considerablemente. “Aún no siento lo que sentía en Caracas, pero poco a poco esa sensación se va igualando, espero que no sea así”, contó el tatuador venezolano.

También dijo que, aunque no ha sido víctima de la inseguridad, sí conoce a mucha gente que ha padecido este problema de alguna manera.

La posibilidad de irse de Ecuador es algo en lo que piensa constantemente. “Tengo una hija y todos los días pienso que necesita crecer tranquila y sin esa preocupación que le va a pasar algo. Por razones ajenas no nos hemos ido, pero por mí ya hace años me hubiese ido”, dijo a Efecto Cocuyo.

La inseguridad desplazó a Andrea de Guayaquil

Una situación similar ha vivido Andrea Gutiérrez, quien vivió durante varios años en Guayaquil hasta que decidió por mudarse a la capital del país. “Presioné bastante en el trabajo para que mandaran a una agencia de Quito, porque ya no me sentía segura viviendo en Guayaquil”, comentó la venezolana que trabaja como teleoperadora en el país meridional.

“Había días en los que no sabías si tú o tus familiares serían los próximos en ser robados o heridos, era demasiada preocupación. Yo no emigré para esto”, sentenció la criolla.

Cactus24 (14-01-2024)