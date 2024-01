González: Estamos en el deber de exigir el cronograma electoral

Para Jaime González, dirigente municipal de Primero Justicia Carirubana, Nicolás Maduro sigue adoptando acciones empleadas en procesos electorales del pasado, con el claro objetivo de socavar aun más la confianza en el órgano comicial, al tiempo que pretende retrasar el anuncio del cronograma electoral.

González manifestó que la única forma de salir del régimen chavista, y recuperar la libertad del país, es mediante unas elecciones presidenciales enmarcadas en la Constitución y las leyes.

En tal sentido enfatizó: Debemos exigir que se nos permita conocer el cronograma electoral. Este es un año electoral, es un año de decisión, de firmeza, de movilización, de organización, de mucha unidad y defensa del voto, no hay información del CNE, no hay datos respecto a las elecciones, no hay fecha, no sabenos cuándo y cómo se va a actualizar el Registro Electoral Permanente, no sabemos si habrá participación de observadores internacionales, resaltó.

Asimismo, afirmó que «Es nuestro derecho conocer el cronograma electoral, la fecha de las elecciones, estamos en el deber de exigir condiciones electorales que garanticen el equilibrio y la transparencia en la elección presidencial y que también se abra el Registro Electoral electoral en el exterior».

El dirigente aurinegro aseveró: Los planes del chavismo podrían no salir como ellos esperan. A diferencia de años anteriores, esta vez la oposición tiene la mayor fuerza, claridad sobre la importancia de estas presidenciales.

Finalizó diciendo que «frente a este desafío, las fuerzas democráticas tenemos que estar unidas, para trabajar en la organización de todas las fuerzas vivas del país y volver a generar confianza en la sociedad, con la posibilidad de vivir en una Venezuela mejor si votamos para derrotar al autoritarismo en 2024».

Prensa PJ Carirubana