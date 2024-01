The Walking Dead presenta el primer tráiler del regreso de Rick y Michonne

La nueva serie, uno de varios spin-offs creados para The Walking Dead, se centra específicamente en Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira).

Los dos favoritos de los fanáticos no se han visto desde los eventos de The Walking Dead, pero parece que en The Ones Who Live el destino inevitablemente los volverá a unir en su mundo post-apocalíptico. Antes de que eso suceda, cada uno tendrá grandes desafíos que se interpondrán en el camino de su posible reunión, como se sugiere en el nuevo avance.

The Walking Dead: The Ones Who Live, según la sinopsis oficial de AMC, «presenta una historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos… Y, en última instancia, una guerra contra los vivos.

¿Podrán encontrarse y saber quiénes eran en un lugar y una situación como nunca antes habían conocido? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están siquiera vivos o descubrirán que ellos también son los Walking Dead?

Pollyanna McIntosh también regresa como Jadis en The Ones Who Live, y se la puede ver en el nuevo tráiler. Otros miembros del reparto incluyen a Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn y Matthew August Jeffers. Scott M. Gimple creó la serie con el actor de Michonne Danai Gurira. Gimple también se desempeña como showrunner y productor ejecutivo con Gurira, Andrew Lincoln, Denise Huth y Brian Bockrath.

The Walking Dead sigue vivo con sus derivados

La serie se anunció originalmente como una trilogía de películas antes de ser adaptada para la pantalla chica. Sigue a spin-offs anteriores como Fear the Walking Dead, que concluyó su ejecución en 2023, junto con la serie de antología Tales of the Walking Dead. Otros personajes importantes de la serie original también protagonizan sus propios spin-offs independientes. Negan de Jeffrey Dean Morgan y Maggie de Lauren Cohan se unieron para la serie The Walking Dead: Dead City, con sede en Nueva York, mientras que Daryl Dixon de Norman Reedus viajó al extranjero para The Walking Dead: Daryl Dixon. Melissa McBride también regresó como Carol en este último y será una serie regular en la temporada 2.

