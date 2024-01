Delincuentes asaltan tienda Apple en Mall Florida Center de Chile

Un grupo de delincuentes protagonizó un violento asalto en el Mall Florida Center, centro comercial ubicado en la comuna de La Florida en Santiago de Chile.



Los sujetos, unos 10 en total, según reportes preliminares, llegaron hasta el lugar en al menos cinco automóviles de alta gama y procedieron a ingresar a la tienda de artículos electrónicos Apple, desde donde sustrajeron una cantidad todavía indeterminada de productos.



En su huida retuvieron a uno de los guardias del lugar a quien utilizaron como escudo humano para abrirse paso entre los pasillos para luego liberarlo antes de abordar los autos que los esperaban en el sector de estacionamientos.



Hasta el lugar llegó preliminarmente personal de Carabineros a los que luego se le sumó personal de la Brigada de Robos Sur Oriente de la PDI la que quedó a cargo de las indagatorias.



Hasta el lugar llegó el alcalde de La Florida quien se refirió a la retención del guardia de seguridad. “Afortunadamente se produjo una retención y no un secuestro, si no estaríamos en el peor de los escenarios”, afirmó. “Gracias a dios fue soltado y liberado al salir”.



El alcalde también informó que en su huida “los delincuentes atropellaron a uno de sus cómplices, por lo que estamos atentos a si llega a algún centro asistencial”



“Lo que ocurre en La Florida es un anticipo de lo que ocurre en Ecuador”, afirmó, “esto no da para más”, insistió.



No hay reportes de personas lesionadas ni de detenidos. Tampoco un avalúo de lo sustraído desde la tienda afectada.



El portal TVNChile añadió que el centro comercial continuó atendiendo público.

CACTUS24 10-01-23

