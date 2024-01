Paris Hilton fingió haber dado a luz desde el hospital y la critican en redes sociales

El 2023 fue un buen año para Paris Hilton, ya que cumplió su sueño de convertirse en madre y no sólo le dio la bienvenida a su primogénito, Phoenix, también a su segundo bebé, una niña llamada London que nació a finales del año.

Arrancando este 2024, la socialité estadounidense sorprendió con un capítulo muy especial para su serie ‘Paris in love’ para la plataforma de streaming Peacock, donde destapó cómo fue el día en que recibió a su primer hijo en el hospital, pero causó confusión con sus acciones.



La también influencer se dejó ver internada en un cuarto de hospital, recostada en una camilla con ropa cómoda y sin maquillaje para recibir a su hijo recién nacido, pero consternó a todos que presuntamente fingió haber dado a luz por su propia cuenta, cuando el bebé nació mediante un vientre de alquiler.

Como era de esperarse, hubo un gran número de reacciones sobre el tema, pero no son del todo positivas, ya que usuarios de Internet han criticado severamente a la famosa por su video: «Ella no dio a luz… eso se siente extraño»,»¿Por qué estaba en una cama de hospital? Ni siquiera tuvo a su propio bebé», «Estoy confundido, eso no debería ser así», son algunas de las reacciones.

Para nadie es sorpresa que los dos hijos de Hilton nacieron mediante un vientre de alquiler y eso generó todo tipo de dudas al respecto, la realidad fue que ella no pudo tenerlos en su vientre por una importante razón, la cual no es la que muchos especulaban, pues se decía que era porque no quería gestar durante nueve meses en su cuerpo.



Hace algunas semanas, Paris Hilton reveló que la razón por la que no pudo cargar con sus propios hijos fue debido al abuso que sufrió cuando sólo era una adolescente, así que decidió que por su bien y el de sus hijos lo mejor era hacerlo mediante un vientre de alquiler, es decir, maternidad subrogada.

Cactus24 09-01-24

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook