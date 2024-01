¿Qué es un «vision board», de qué sirve?

Cuando empieza el año, nos sentimos con ganas de planificar. El final y principio de año suele ser un momento de reflexión, de planificación y tenemos este extra de motivación para ponernos manos a la obra. Entonces, solemos escribir una gran lista de propósitos y/o objetivos y…olvidarnos de ellos a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo organizar tus objetivos? ¿Cómo no perder el foco en lo que quieres conseguir este año? Hoy vamos a ver una herramienta clave, el vision board (tablero de visión).

Una nueva casa, perder unos kilos, ponerte en forma, cambiar de trabajo, todas tenemos objetivos que queremos llevar a cabo y si no sabes muy bien cómo plantearte unos objetivos significantes para ti, aquí un artículo que te ayudará. El vision board es digamos una herramienta que nos ayuda a tener más claridad en cuanto a nuestros objetivos y sobretodo que nos ayuda a mantener el foco para conseguirlos.

Con tus objetivos en mano, vas a hacer un vision board y eso equivale a escribir tu declaración de intenciones.

Para qué sirve un vision board

El vision board sirve para plasmar visualmente tus objetivos y sueños, sirve para tener claridad y para tener foco durante todo el año.

CLARIDAD

Si no escribes, si no expresas claramente cuáles son tus objetivos, no conseguirás tener claridad. Es obvio ¿verdad? Sin embargo, nos pasa muy a menudo. Tenemos una idea más o menos clara pero no hablamos de ello en detalle ni tomamos el tiempo de pensar en ella, describiéndola como se merece.

Ejemplo: Mi hogar ideal es […], está en […], el estilo que tiene es […]. Vivo con […]. Cuando entro en casa, me siento […], huele a […], lo que más me gusta es […]. ¡Imaginación al poder deco lover!

Mientras describes tu objetivo/sueño, siéntelo. Cierra un momento los ojos para sentir de verdad lo que sentirás cuando lo tendrás.

FOCO

Perder el foco es tan fácil. Nuestro ritmo suele ser acelerado. Va todo rápido, tenemos que trabajar, aparecen nuevos proyectos, imprevistos… Y de repente han pasado 3 meses y hemos dejado de lado nuestros objetivos. De allí uno de los superpoderes del vision board. Bueno, en realidad tiene poco de súper poder sino más bien de sentido común. Tienes que colocar tu vision board en un sitio muy accesible y tienes que verlo CADA DÍA.

El inconsciente actúa de una forma muy potente sobre nuestras acciones, mucho más de lo que nos pensamos. Si cada día, miras el vision board, cada día te acuerdas de tu sueño, cada día recuerdas cómo te quieres sentir y lo que quieres conseguir. Esto significa que guardar el foco bien enfocado -no puedo evitar hacer este juego de palabra lo siento- y significa también que pones a trabajar tu inconsciente. En el momento en qué necesites tomar una decisión, éste te ayudará naturalmente para que aquella decisión sea la que te lleve hacia tu objetivo.¿Ves el poder de la técnica del vision board?

Hay quien habla del poder de la manifestación, de la ley de la atracción. La verdad es que todo tiene bastante sentido. No soy una experta en espiritualidad y tanto la manifestación como la ley de la atracción son nociones que no controlo. Te dejo investigar si te interesan estos conceptos.

Yo, personalmente, hago vision boards desde hace muchísimos años y he cumplido muchos objetivos y sueños, no todos tampoco vamos a engañarnos pero al final del año, es interesante preguntarse también porqué, porque claro, no se cumplirá sólo por tenerlo en el vision board y mirarlo cada día. Lo que te puedo asegurar es que hacer TU propio vision board te aportará CLARIDAD y FOCO.

Cómo se hace un vision board

¡Manos a la obra!

Define tus objetivos

Toma tu tiempo, agenda unas horas para definir correctamente tus objetivos. Tus objetivos han de ser específicos, medibles, con fecha límite y positivos. ¿Recuerdas el ejemplo anterior sobre el objetivo “crear mi hogar”? Una vez hayas definido tu objetivo, explica por escrito cómo es lo que quieres, pon todos los detalles posibles.

Recopila imágenes

Recopila imágenes, retales, incluso objetos, fotos, colores, frases y palabras que te emocionan e inspiran. Ya puedes ir creando el collage pero todavía no fijes nada con cola.

Elige el mejor sitio para tu vision board

Como hemos visto, lo vas a tener que ver cada día así que mira bien dónde quieres colocarlo.

Elige el soporte

Según las imágenes recopiladas, los colores, el tamaño del vision board, elegirás un soporte u otro. Podrías utilizar un corcho para colgar, una tela colgada a la pared, una pizarra, utilizar un marco antiguo o dejarlo muy sencillo pegándolo a la pared con washi tapes por ejemplo.

Espero haberte animado a crear tu vision board para hacer realidad aquellos objetivos y sueños que tienes. No dudes en ser creativa y decorar con tu vision board. ¿Cómo decorar con un vision board? Juega con el soporte, pinta un marco antiguo, cuelga una tela bonita…