Cameron Diaz desmintió cualquier vínculo con Jeffrey Epstein

Cameron Diaz, cuyo nombre figuraba en los documentos de Jeffrey Epstein revelados en la ciudad de Nueva York esta semana , niega cualquier vínculo con el fallecido delincuente sexual multimillonario.

La estrella de “Los ángeles de Charlie”, de 51 años, “ nunca conoció a Jeffrey Epstein , ni estuvo nunca en el mismo lugar que él ni tuvo ninguna asociación con él, independientemente del hecho de que él haya mencionado o no su nombre o haya dado a entender que él La conocía”, dijo un representante de la actriz en declaraciones a Entertainment Tonight.

Según se informa, «mencionó nombres» de celebridades como Diaz, su coprotagonista de «Gangs of New York» Leonardo DiCaprio y la supermodelo Naomi Campbell, de quien afirmó ser cercano, como testificó la acusadora Johanna Sjoberg en el libro de 2015 de su compañera acusadora Virginia Giuffre. «Causa por difamación contra la socia del financiero, Ghislaine Maxwell «.

Sjoberg señaló que nunca conoció a ninguna de esas figuras famosas.



La revelación fue ordenada por un juez federal en Manhattan el mes pasado en relación con la demanda de Giuffre contra Maxwell, quien actualmente cumple 20 años tras las rejas por tráfico sexual.



La mayoría de los cientos nombrados en los documentos , que también mencionan a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, testigos y personal de Epstein, no han sido acusados ​​de ningún delito.

Díaz no es la única celebridad que critica las afirmaciones de vínculos con Epstein, quien en agosto de 2019 se suicidó en su celda de prisión mientras esperaba su juicio penal.

Jimmy Kimmel se pronunció esta semana en contra de la afirmación «imprudente» del mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, de que el presentador nocturno sería nombrado en los documentos.

«Para que conste, no he conocido a Epstein, ni he volado con él, ni lo he visitado, ni he tenido contacto alguno con él, ni encontrarás mi nombre en ninguna ‘lista’ que no sean las tonterías claramente falsas que los locos de cerebro blando como tú pueden encontrar». No parece distinguirse de la realidad”, tuiteó Kimmel, etiquetando a Rodgers.

No hay evidencia de que Kimmel fuera mencionado en los documentos.

07-01-2024

