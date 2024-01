Avión de Alaska Airlines aterriza de emergencia tras perder una ventana en pleno vuelo

«Tras el incidente de esta noche en el vuelo 1282, decidimos dejar temporalmente en tierra nuestra flota de 65 aviones Boeing 737-9 como medida de precaución», anunció el director de Alaska Airlines, Ben Minicucci, en un comunicado.

«Ningún avión volverá a volar hasta que se hayan completado todas las inspecciones de mantenimiento y seguridad», añadió, estimando que esto llevaría unos días.

El vuelo 1282 de Alaska Airlines despegó de Portland, en el noroeste de Estados Unidos, el viernes a las 17:00 (hora local), pero tuvo que regresar poco después tras señalarse «un problema de presurización», explicó la agencia federal de aviación civil (FAA) en la red social X, antes Twitter.

Según imágenes proporcionadas por algunos pasajeros y que están siendo difundidas por medios estadounidenses, un panel de fuselaje, incluida la ventana, se desprendió poco después del despegue.

#AlaskaAirlines B737-9 Max flight makes an emergency landing after window blows out mid-flight.

The aircraft landed safely without any casualties.

The airline said it would "temporarily" ground all 65 of its 737 Max 9 aircraft to conduct inspections.

This is a significant… pic.twitter.com/Pkk7XBoB1b

— Bandit (@BanditOnYour6) January 6, 2024