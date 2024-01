Niño de 5 años se dispara por descuido con el arma de su padre en EEUU

Un niño de 5 años se disparó él mismo el día de Año Nuevo mientras estaba sentado en el sofá junto a su padre en un apartamento de Hollywood, informa la Policía. El padre del niño fue acusado de descuido infantil.

Travoynne Martin, de 32 años, admitió haber sacado su pistola Taurus FX 4 de la cintura después de sentarse en el sofá para ver la televisión, según la policía. Dijo que colocó el arma sobre la mesa mientras su hijo se sentaba a su lado.

Poco después, Martin dijo a la policía que oyó dos fuertes estallidos. Su hijo, llorando, se abalanzó sobre él y le dijo “lo siento”. Se dio cuenta de que al niño le salía sangre del brazo izquierdo y lo llevó rápidamente a un hospital.

Martin compareció ante el tribunal el miércoles, acusado de descuido de un menor y negligencia culpable. Se le ordenó no tener contacto con su hijo, aunque la madre del niño respondió por Martin, afirmando que “realmente ama a su hijo”.

Durante la comparecencia de Martin ante el tribunal, la jueza del Condado Broward, Catalina Ávalos, sacudió la cabeza mientras compartía algunas de sus reflexiones.

“Señor Martin, por favor no me conteste, pero no sé en qué estaba pensando, señor… porque es un niño”, dijo Ávalos. “Él no sabe si es un juguete o no es un juguete, si se le dice cinco veces que no debe hacerlo. No depende de él. Depende de usted. ¿Lo entiende?”.

Martin ya no está detenido en la cárcel de Broward desde el jueves por la tarde, informa El Nuevo Herald.

Cactus24 (05-01-2024)