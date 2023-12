Abogado falconiano Marco Mendoza Arias recobra libertad tras polémica confusión

El abogado falconiano Marco Tulio Mendoza Arias ha pasado momentos desagradables en las últimas horas producto de un error del portal @latablablog que asumió que era el abogado Marco Tulio Mendoza Pérez, quien en el 2015 fuera fiscal 30 auxiliar, señalado de encubrir el crimen del cantante conocido como Canserbero.

Dicha información no solo generó todo este enredo, sino que también hizo caer en el mismo a la División Contra el Hurto y Robo de Vehículos de la Policía Nacional Bolivariana que, haciéndose eco de la publicación, tuvo en su dependencia en la costa oriental de Falcón al abogado Marco Tulio Mendoza Arias quien, cédula en mano y con una clara exposición demostró que nunca fue fiscal 30 y que era una persona distinta a la que buscaban. Comprobado que era un error, le permitieron marcharse.

Al hacerse la verificación, el abogado Mendoza Arias salió de la instalación policial cerca de la media noche, con conocimiento de la Fiscal Cuarta, doctora Kaylin Córdoba. El abogado, a quien se le preservaron sus derechos y permitió aclarar su situación, salió acompañado del diputado regional Freddy Sangronis, con quien se retiró en un vehículo particular, una vez resuelta la confusión que no obstante, obliga a las autoridades a no apresurarse a la hora de los arrestos de connotación nacional y no caer en errores.

Valga citar que es el típico error plasmado en la famosa cadena en la que se menciona a José Gregorio Rodríguez González que en procesos electorales usan para decir que tal persona tiene 30 cédulas de identidad diferente, siendo en realidad nombres y apellidos comunes dentro de un universo de más de 33 millones de cedulados. No obstante, en el caso del abogado falconiano Marco Tulio Mendoza, su otro apellido es Arias y del que fuera fiscal, buscado por el caso Canserbero, es apellido Mendoza Pérez.

Cactus24 (30/12/2023).