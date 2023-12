Se vuelve viral por alquilar pantalones frente al Saime de Caracas (+Video)

Un hombre se ha vuelto viral al alquilar pantalones en las afueras del Saime en Caracas. El hombre, de quien no se conoce el nombre, camina de un lado a otro en las cercanías del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería en Caracas ofreciendo blue jeans a quienes no cumplen con el código de vestimenta para ingresar al organismo. Dentro del código de vestimenta para ingresar al Saime prohíbe el ingreso en shorts, pantalones rotos, leggins, franelillas, blusas con tiros y zapatos playeros. Via: Agencias Like y Opine 👆 #noticias365 #noticias #caracas #saime #20dediciembre2023