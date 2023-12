DGCIM detuvo en una trocha hacia Cúcuta al capitán del Ejército que se fugó de Ramo Verde

La periodista Sebastiana Barráez indicó en redes sociales que este jueves fue detenido por el DGCIM el capitán retirado el Ejército, Anyelo Julio Heredia Gervacio, cuando intentaba salir de Venezuela.

“Funcionarios de la GNB detienen en la madrugada de hoy 14 de diciembre de 2023, en una trocha entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, al capitán retirado del Ejército, Anyelo Julio Heredia Gervacio”, informó Barráez en su cuenta de X. “El oficial está bajo custodia de la DGCIM, según nos dijo uno de sus compañeros”, detalló, según publica La Patilla.

Además , la reportera describió el momento de su arresto: “Cuando el capitán Heredia y los otros atravesaban la trocha se encontraron con varios GNB, quienes no los reconocieron, pero notaron el nerviosismo de los muchachos, quienes echaron a correr de regreso por la trocha, pero Heredia fue capturado por los militares”.

“Solo oímos los gritos del capitán Heredia gritando ‘no me maten, no me maten’ y ya no oímos más hasta que llegamos a Colombia”, relató uno de los acompañantes del capitán tras conseguir su escape.

Barráez explicó que Heredia “estuvo preso en la Cárcel de Ramo Verde, de donde se fugó el 25 de diciembre de 2019”, señaló La Patilla.

