¿Cómo afrontar el duelo en Navidad?

Resulta muy difícil mirar el calendario y no pensar, planificar o temer esta época del año que puede resultar especialmente sensible para los que han perdido a un ser querido.

Es frecuente escuchar que la Navidad constituye una época difícil, poco grata o demasiada larga para muchas personas, que desearían que esta época pasase más deprisa. Son fechas que invitan a la melancolía, al recuerdo, pero también a los compromisos familiares, de trabajo y amigos, obligando a veces a reunirse con aquellos con los que se tiene un conflicto. Si a esto se une el hecho de haber sufrido una pérdida, todo se suma.

Cuando el duelo se encuentra en una fase aguda, ya sea porque la pérdida ha sido reciente o porque el nivel de dolor aún es muy intenso, muchos dolientes se sienten incapaces de celebrar la Navidad o simplemente reunirse con su familia.

A las personas de su entorno cercano solo les corresponde respetar ese dolor, así como las decisiones tomadas por la familia o el doliente, y mostrarse accesibles y dispuestos a acompañarle en la medida de lo posible.

Sin embargo, las pocas ganas de reunirse con la familia o de celebrar el Año Nuevo (posiblemente uno de los días más duros para los dolientes) no sólo se dan en las personas que han sufrido una pérdida muy reciente, o en quienes afrontan la primera Navidad sin su ser querido.

Diciembre, es reconocido por ser el período del año de mayor felicidad y celebración, sin embargo, para algunos es un tiempo de tristeza, nostalgia, oscuridad, de querer desaparecer para no tener que aparentar o hacer un esfuerzo sobrehumano para conectarse con la alegría extrema; llevando a que quien vive un momento así se cuestione ¿qué puedo hacer para vivir esta época navideña y de fin de año con menos dolor? Te comparto algunas recomendaciones:

●La aceptación: aceptar que se vive un momento personal difícil sin que genere autoreproches, autojuzgamientos o autocuestionamientos, de tal forma que desde la aceptación se reconozca que esta situación va a ser por tiempo limitado y va a permitir vivir estas fechas no iguales a como eran con la presencia del ser querido, sino con otra mirada, incluyendo la alegría, el amor y la esperanza como invitados nuevamente de estas fiestas.

●Honrar al ser querido que ya no se encuentra presente. No desde el sentimiento de vacío que ha dejado su ausencia sino desde la GRATITUD por el tiempo compartido, las experiencias vividas, el amor demostrado y especialmente por el lugar importante que ocupa el otro ser en tu vida.

●Busca compartir las novenas, la noche de Navidad y de Año Nuevo con los seres queridos y/o amigos; planear las cenas o actividades que les gustaría hacer, recordando siempre que tu disfrute es parte de honrar a quien ya no se encuentra contigo.

●Expresar las emociones: no restrinjas, ya que manifestar lo que sientes en momentos como estos, es honrarte a ti mismo y fortaleces tu amor propio.

●En la noche de celebración o en el transcurso del día puedes hacer algún rito que sea el símbolo del recuerdo y presencia de tu ser querido.

●Realizar actividades físicas como caminar, practicar yoga, meditar o hacer ejercicio.

●Cultivar la espiritualidad

●Acude a un profesional: si sientes que es una situación que te sobrepasa no dudes en buscar ayuda profesional.

Por ningún motivo te automediques, ni busques un refugio en el alcohol o drogas, eso solo va a llevar a que anestesies tu dolor y sentimientos por un momento, luego aparecerán de nuevo, incluso hasta con mayor intensidad. Tampoco te obligues a hacer cosas por darle gusto a familiares o amigos, si tienes la necesidad de tener momentos a solas, tómalos y luego vuelve a unirte a la celebración.

El duelo es un proceso que tiene fecha de caducidad. Así pues, date la oportunidad de vivir un diciembre diferente en el que el actor principal no sea el dolor o sufrimiento, sino TÚ, quien tiene la posibilidad de resurgir y tener experiencias nuevas disfrutando la vida y recordando el legado de quien a partido de tu lado. Deseo que la luz de la Navidad te llene de amor para encontrarle un nuevo sentido a tu vida.